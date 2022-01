Genius Brands Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Genius Brands weist am 31.12.2021, 18:54 Uhr einen Kurs von 1.09 USD an der Börse NASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Freizeitartikel" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Genius Brands einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Genius Brands jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Genius Brands führt bei einem Niveau von 63,64 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,38 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Genius Brands in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für Genius Brands liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,09 USD) könnte die Aktie damit um 358,72 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Genius Brands-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

