Genius-Aktie: Riesen-Übernahme!

Genius Brands International Inc (NASDAQ:GNUS) gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen das nordamerikanische Marketing- und Medienunternehmen ChixCom Ltd. übernommen hat.

Was ist passiert?

Genius fusioniert mit ChizComm, dem größten Käufer von Kindermedien mit jährlichen Gesamtausgaben von mehr als 100 Millionen US-Dollar für Medien. Als Teil der Transaktion wird Genius Brands auch ChizComm Beacon Media, ChizComm’s Abteilung für Medienforschung, Planung und Einkauf, übernehmen.

