Genießen Sie zum Jahresende einen Templestay-Aufenthalt, um Thoreaus einfaches Leben am Ufer des Walden-Sees nachzuempfinden

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der amerikanischeSchriftsteller Henry David Thoreau sagte in "Walden", seinem Buchüber den Wert des einfachen Lebens am Ufer des Walden-Sees "Lieberals Liebe, als Geld, als Ruhm, gebt mir Wahrheit".Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/8643251-enjoy-simple-life-year-end-getaway-templestay/Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Das Jahresende wird einguter Zeitpunkt sein, um loszulassen, was dieses Jahr nicht gutgelaufen ist, und um neue gute Vorsätze für das kommende Jahr zufassen. Zu dieser Zeit des Jahres könnten wir uns mehr auf Thoreaubesinnen, der nach dem Wert des einfachen Lebens und derunveränderlichen Wahrheit des Lebens strebte. Warum versuchen wirdann nicht, ein paar Tage wie er zu leben? Ein Templestay in Koreawürde sich hierfür anbieten.Templestay ist Ihnen möglicherweise nicht vertraut. "Templestay"setzt sich aus den englischen Wörtern "temple" (Tempel) und "stay"(Aufenthalt) zusammen. Es handelt sich hierbei um ein Programm, dasvon buddhistischen Tempeln in Korea angeboten wird. EinProgrammteilnehmer genießt einen zweitägigen Aufenthalt in einemTempel und kann das buddhistische Ritual "Yebul", die 108 Kniefälle("108 bae"), die Seon-Meditation ("Chamseon") sowie ein Gespräch miteinem Mönch beim Tee erleben.Wenn Sie Aktivitäten wie "Yebul" und Meditation erleben möchten,können Sie einen erlebnisorientierten Templestay wählen. Wenn Sieeine Auszeit von Ihrem stressigen Alltag benötigen, können Sie einenerholungsorientierten Templestay wählen. In Korea bieten über 130Tempel Templestay-Programme an, 27 davon in englischer Sprache.Wenn Sie Interesse an Geschichte und Kultur haben, können Sieeinen Aufenthalt in einem der Bergtempel in Korea buchen, die 2018 indie UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurden, u. a. Tongdosa, Beopjusaund Magoksa. Diese Tempel wurden zum Welterbe erklärt, da derkoreanische Buddhismus seit 1.700 Jahren tief im Leben der Menschenverwurzelt ist.In einem Tempel stehen Sie um vier Uhr morgens auf. Die Zeitvergeht hier anders. Sie können sich völlig auf Ihr Innereskonzentrieren und darauf, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist.Eine Nacht in einem traditionellen Holztempel in Korea ähnelt einemeinfachen Leben in einer Hütte am Walden-See.Für weitere Informationen und Buchungen gehen Sie auf dieenglische Templestay-Website (eng.templestay.com). Bei Fragen wendenSie sich per E-Mail an das Templestay Information Center(support@templestay.com). Am Ende des Jahres 2019 lassen Sie uns danndiese Reise unternehmen, um das wahre Glück zu finden: Templestay.Pressekontakt:Templestay Information Centersupport@templestay.com+82-2-2031-2000Original-Content von: Cultural Corps of Korean Buddhism, übermittelt durch news aktuell