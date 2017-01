Unterföhring (ots) - 18. Januar 2017. Intelligenzquotient sorgt amDienstagabend für Quote in SAT.1: Nach dem guten Start letzte Wochelegt die neue Krimi-Serie "Einstein" deutlich zu. Sehr gute 12,2Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern sahen dieFolge "H2O" um 21:15 Uhr. Zuvor konnte die Folge "Schwerkraft"bereits mit 11,3 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe überzeugen.Insgesamt sahen bis zu 2,39 Millionen Zuschauer (Z. ab 3 J.; 21:15Uhr), wie Tom Beck als Professor Felix Winterberg von der BochumerPolizei zur Mithilfe gezwungen wird.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 18.01.2017(vorläufig gewichtet: 17.01.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina/Katrin Dietz Kommunikation/PRUnit Fiction Medienallee 7 - D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89)9507-1186/-1154 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell