Unterföhring (ots) -Alle Jahre wieder ...! Auf das Christkind und Hugo Egon Balder istVerlass. Während die Kinder sich auf ihre Geschenke an Heilig Abendfreuen, verteilt Gastgeber Hugo Egon Balder in der zweitenWeihnachtsshow von "Genial daneben" bereits am Freitag, 30. November2018, um 20:15 Uhr ein witziges Geschenk an die Zuschauer. BeimComedy-Weihnachtsfest in SAT.1 beantworten Hella von Sinnen, WigaldBoning, Carolin Kebekus, Lisa Feller, Kaya Yanar, Chris Tall, MikeKrüger, Michael Mittermeier, Max Giermann, Michael Kessler und MartinRütter die weihnachtlichen Fragen der Zuschauer. Musikalischer Gast:Angelo Kelly & Family.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Petra Dandl, Michael Benn Tel. +49[89] 9507-1169, -1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell