Verrückte Fragen, geniale Antworten und sommerleichter Spaß zum Wochenende: SAT.1 zeigt ab 5. Juni 2020, freitags um 22:15 Uhr, die sechste Staffel der beliebten Rate-Comedy-Show "Genial daneben".In der ersten Folge stellen sich Hella von Sinnen und Wigald Boning gemeinsam mit den Rate-Gästen Simon Pearce, Thorsten Sträter und Horst Lichter den kuriosen Fragen der Zuschauer - die für jede nicht beantwortete Frage mit 500,00 Euro belohnt werden. Unter anderem möchte Gastgeber Hugo Egon Balder wissen: "Wer oder was ist ein Tekamolo?" oder "Woher kommt die Redewendung 'Eine Spritztour machen'"? Nicht nur die Fragen sind außergewöhnlich, die phantasievollen Antworten das Rate-Teams sind es noch mehr: Während Hella von Sinnen den Ursprung der Spritztour im österreichischen "Heurigen" vermutet, setzt Thorsten Sträter bei "Tekamolo" auf einen kleinen Vulkan in Bottrop - "Genial daneben" eben."Genial daneben" - die sechste Staffel ab 5. Juni 2020, freitags um 22:15 Uhr in SAT.1.