Genfer Privatbank Bordier übernimmt Helvetia Advisors aus Uruguay

Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Bordier hat eine Mehrheitsbeteiligung am Anlageberater Helvetia Advisors mit Sitz in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo erworben. Die Akquisition soll - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden - am 31. Juli 2018 abgeschlossen werden, wie die Bank am Montag mitteilte. Details zum Volumen der Transaktion werden keine gemacht.

Die Firma Helvetia Advisors wurde 2010 von ihren heutigen

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten