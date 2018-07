Genfer Biotechunternehmen Obseva will an die Schweizer Börse

Genf (awp/reu) - Das Genfer Biopharmaunternehmen Obseva strebt eine Zweitkotierung an der Schweizer Börse an. Ab Freitag kommender Woche (13. Juli) sollen die bereits an der Nasdaq kotierten Titel auch an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Insgesamt will das Unternehmen gut 45 Millionen Namenaktien unter dem Kürzel "OBSN" kotieren lassen. Darüber hinaus sollen formell gut 20 Millionen

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten