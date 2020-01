Zürich (ots/PRNewswire) - - Erste internationale Auszeichnung zur Ehrungweiblicher Führungskräfte im Versicherungssektor, deren Wirken die Gesellschaftpositiv beeinflusst.- Das renommierte Auswahlgremium umfasst Brian Duperreault, Präsident und CEO,AIG; Inga Beale, ehemalige CEO, Lloyd's of London sowie Lucie Martel, Leiterinder Abteilung Human Resources, Intact Financial.- Die Gewinnerin wird auf der 2020 Geneva Association General Assembly in NewYork City geehrt.Die Geneva Association führt den Geneva Association Women in Insurance Award (https://www.genevaassociation.org/new-geneva-association-women-insurance-award?utm_source=WIAward&utm_medium=media&utm_campaign=women+insurance+award+information)ein, die erste internationale Auszeichung ihrer Art, um das Augenmerk auf diesozial wirkungsvollsten Initiativen zu lenken, die von Frauen inFührungspositionen innerhalb der Versicherungsbranche implementiert wurden. DieAuszeichnung wird jährlich den Beitrag einer weiblichen Führungskraft ehren, derdurch gezielte Innovationen die Fähigkeit der Industrie stärkt, auf dieschwerwiegendsten gesellschaftlichen Risiken von klimabedingten Katastrophen bishin zu unzureichender Gesundheitsvorsorge zum Wohle der Allgemeinheit zureagieren.Die Zukunft steht im MittelpunktDer Geneva Association Women in Insurance Award konzentriert sich auf weiblicheFührungskräfte - nach wie vor eine Minderheit in Versicherungsunternehmen -, dieProgramme implementiert und Initiativen entwickelt haben, um der Industrie beider Ausübung ihrer Hauptaufgabe zur Seite zur stehen. Brian Duperreault,Präsidentund Chief Executive Officer von AIG sowie Mitglied des Auswahlgremiums,erklärte: "Oberstes Ziel des Versicherungssektors ist es, Einzelpersonen,Unternehmen und Gemeinschaften jene Mittel und Expertise bereitzustellen, diesie benötigen, um den Risiken, denen sie ausgesetzt sind, selbstbewusstgegenübertreten zu können. Wir setzen uns weiterhin für mehr Diversitätinnerhalb unserer Industrie ein und müssen die weiblichen Führungskräfte, diedie Branche auf bedeutende Weise vorangebracht haben, unbedingt würdigen."Strenges Auswahlverfahren bei der PreisvergabeDie Gewinnerin wird von einer hochkarätigen Jury bestimmt und im Rahmen der 2020Geneva Association General Assembly in New York City geehrt. Die Auszeichnungergänzt und bereichert die bereits bestehenden Wissenschaftspreise der GenevaAssociation. Jad Ariss, Managing Director der Geneva Association Managing,erklärte: "Seit über 40 Jahren rücken die Auszeichnungen der Geneva Associationhervorragende akademische Errungenschaften, die der Förderung der Wissensbasisder Industrie dienen, in den Vordergrund. Der Geneva Association Women inInsurance Award wird es uns nun ermöglichen, Frauen, deren Wirken sowohl dieIndustrie als auch die Gesellschaft positiv beeinflussen, anzuerkennen und zuwürdigen."Nominierungen werden ab sofort über die Webseite der Geneva Associationentgegengenommen.(https://thegenevaassociation.formstack.com/forms/wia_nomination_form)Einsendungen müssen bis zum 28. Februar 2020 eingegangen sein. Die Gewinnerinwird Anfang April 2020 bekanntgegeben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/928617/The_Geneva_Association_Logo.jpgFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Pamela Corn,Kommunikationsdirektorin, +41-44-200-49-96, pamela_corn@genevaassociation.org.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131264/4484396OTS: The Geneva Association, ZurichOriginal-Content von: The Geneva Association, Zurich, übermittelt durch news aktuell