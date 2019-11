Geneva Association ernennt Kai-Uwe Schanz zum Deputy Managing Director und Head of Research & Foresight

Zürich (ots/PRNewswire) - Die Geneva Association, die globale Organisation derCEOs (Chief Executive Officers) von Erst- und Rückversicherungen und führenderThink-Tank der Versicherungsbranche, gibt die Ernennung von Kai-Uwe Schanz zumDeputy Managing Director und Head of Research & Foresight mit Wirkung vom 18.November 2019 bekannt.Bevor er zur Geneva Association kam, war Herr Schanz 12 Jahre lang Co-Leiter undMitbegründer von Dr. Schanz, Alms & Company, einem Forschungs- undUnternehmensberatungsunternehmen, das sich ausschließlich auf die Versicherungs-und Rückversicherungsbranche konzentriert. In diesen 12 Jahren war er alsexterner Berater für die Geneva Association tätig.Herr Schanz startete seine Karriere 1995 in der Rückversicherungsbranche alsSenior Economist bei Swiss Re, bevor er als Chief Economist für denasiatisch-pazifischen Raum nach Hongkong wechselte und als Managing Director,Global Communications Content, nach Zürich zurückkehrte. 2004 wechselte er zuConverium als Head of Corporate Development and Communications.Jad Ariss, Hauptgeschäftsführer der Geneva Association, meinte dazu: "HerrSchanz tritt der Geneva Association zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei, dawir eine aktualisierte Forschungsstrategie vorantreiben, die unseren neuenAuftrag und die Prioritäten unserer Stakeholder besser unterstützt. Die GenevaAssociation wird von dem vielseitigen Hintergrund von Herrn Schanz, von seinerExpertise in den Bereichen Weltwirtschaft, Forschung und Kommunikation, vonseinen leitenden Positionen in der Industrie und als gefragter Berater enormprofitieren. Wir sind hoch erfreut, Herrn Schanz zu unserem Team zählen zukönnen."Kai-Uwe Schanz erklärte dazu: "Ich freue mich auf das anspruchsvolle Mandat, dasvor mir liegt. Obwohl ich schon seit vielen Jahren eng mit der GenevaAssociation zusammenarbeite, freue ich mich darauf, mein Engagement zu vertiefenund die Forschungsarbeiten der Organisation zu unterstützen, um einen maximalenWert für die Branche zu erzielen. Gleichzeitig werde ich als Leiter desSozioökonomischen Resilienz-Workstreams der Geneva Association weiterhinForschung betreiben. Für mich ist es die beste aller Welten, und es wird mireine Ehre sein, mit Managing Director Jad Ariss und dem Geneva Association-Teamzusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu verwirklichen."Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1032028/Kai_Uwe_Schanz.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/928617/The_Geneva_Association_Logo.jpgPressekontakt:Pamela CornDirector of Communications+41-44-200-49-96pamela_corn@genevaassociation.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131264/4451402OTS: The Geneva Association, ZurichOriginal-Content von: The Geneva Association, Zurich, übermittelt durch news aktuell