Die Geneva Association: Online-Plattformen versprechen wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile, stellen aber eine Herausforderung an Verbraucherschutz und Wettbewerb im Versicherungswesen dar

Zürich (ots/PRNewswire) -Online-Plattformen können die Transparenz des Versicherungsmarktesfördern und sowohl die Transaktionskosten als auch dieInformationsasymmetrien verringern, Faktoren, die typischerweise miteinem verstärkten Wettbewerb und sozialem Wohlergehen verbunden sind.Online-Plattformen stellen aber auch neue Herausforderungen in Bezugauf Verbraucherschutz und Wettbewerb dar, die von politischenEntscheidungsträgern angesprochen werden sollten. Das besagt einneuer Forschungsbericht der Geneva Association, der führendeninternationalen Denkfabrik des Versicherungswesens.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg )Der Bericht "Virtual Competition: Online Platforms, ConsumerOutcomes and Competition in Insurance" (https://www.genevaassociation.org/research-topics/digitalization/virtual-competition-online-platforms-consumer-outcomes-and?utm_source=PRfullreport&utm_medium=media&utm_campaign=virtual+competition) (Virtueller Wettbewerb:Online-Plattformen, Verbraucherergebnisse und Wettbewerb imVersicherungswesen) weist darauf hin, dass mehr Transparenz dankOnline-Plattformen auch dazu beitragen kann, auf Vorurteilenbasierende Meinungen gegen den Kauf von Versicherungen zu überwindensowie Verbraucher dabei zu unterstützen, komplexeVersicherungsprodukte besser zu vergleichen, und ihnen zu helfen,diejenigen zu finden, die ihren spezifischen Bedürfnissen am bestenentsprechen.Online-Plattformen bieten zwar Vorteile für die Verbraucher,bergen aber auch potenzielle Risiken. Zum Beispiel müssen dieVerbraucher sicher sein, dass die Informationen, die ihnen vonOnline-Plattformen zur Verfügung gestellt werden, in ihrem Interesseliegen. Eine übermäßige Vereinfachung und einseitige Informationenwürden bedeuten, dass Suchergebnisse, Rankings oder andereInformationen, die von Online-Plattformen generiert werden, nichtunbedingt die Vorlieben einzelner Benutzer widerspiegeln dürften.Darüber hinaus weckt die Nutzung großer Mengen personenbezogenerDaten durch Online-Plattformen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungenauf Privatsphäre, Fairness und Diskriminierung.Anna Maria D'Hulster, Generalsekretärin der Geneva Association,erklärte: "Die Notwendigkeit, zwischen Nutzen und Risiken abzuwägen,wirft wichtige politische Fragen auf, beispielsweise zu denVerantwortlichkeiten und Rechten der Verbraucher in Bezug auf denKauf von Versicherungen oder ob Online-Plattformen denregulatorischen Anforderungen an Transparenz und Fairness unterliegensollten, ähnlich denen, die bereits in der Europäischen Union Einzuggehalten haben."Um einen florierenden und wettbewerbsfähigen Markt zugewährleisten, sollten die politischen Entscheidungsträger die Rolleder Daten als Produktionsfaktoren und die Daten selbst als einpotenzielles Hindernis für den Markteintritt bei der Bewertung derMarktbeherrschung und potenziell wettbewerbswidrigen Verhaltensberücksichtigen.Benno Keller, Special Advisor bei der Geneva Association undleitender Autor der Studie, kommentierte: "Daten, die vonOnline-Plattformen erhoben werden, können einen Wettbewerbsvorteilgegenüber traditionellen Firmen darstellen. Das könnte zur Entstehungvon dominanten Plattformen führen, die ihren Nutzern als Torhüterdienen."Der Bericht hebt auch die Frage hervor, wieversicherungsspezifische Anforderungen an das Marktverhaltengewährleistet werden können, wenn Versicherungen innerhalb komplexerdigitaler Ökosysteme abgeschlossen werden, in denen verschiedeneSpieler unterschiedliche Rollen in der Wertschöpfungskette spielen.Vollständiger Bericht (https://www.genevaassociation.org/research-topics/digitalization/virtual-competition-online-platforms-consumer-outcomes-and?utm_source=PRfullreport&utm_medium=media&utm_campaign=virtual+competition)Zweiseitige Zusammenfassung (https://www.genevaassociation.org/research-topics/digitalization/research-brief-virtual-competition-online-platforms-consumer-outcomes?utm_source=PRbrief&utm_medium=media&utm_campaign=virtual+competition)Digitalisierungshub (https://www.genevaassociation.org/research-topics/digitalization?utm_source=PRDigWebsite&utm_medium=media&utm_campaign=virtual+competition)