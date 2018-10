Genesis Mining zählt heute zu den größten Cloud-Mining-Unternehmen für Krypto-Währungen

Berlin (ots) - 4. Oktober 2018 - Der Münchner Marco Streng hat dievon ihm gegründete Genesis Mining innerhalb von fünf Jahren zu einerder weltweit führenden Cloud-Mining-Firmen gemacht. 2013 in einemStudentenwohnheim gestartet, verfügt Genesis Mining heute nach einemBericht des Business-Lifestyle-Magazins 'Business Punk' (Ausgabe5/2018) über rund zehn Prozent der globalen Hashpower, also der zumBeglaubigen von Transaktionen von Krypto-Währungen benötigtenRechenleistung. Damit werden für etwa zwei Millionen Kunden rund zehnProzent aller Bitcoins und fast ein Viertel der Ethereum-Coinsweltweit geschürft.Um die notwendige Rechenleistung zu gewährleisten, hat Streng inIsland mit dem Enigma Data Center außerhalb von Reykjavik die aktuellgrößte Server-Farm des Unternehmens errichtet. Allein 48Abluftturbinen sind dort notwendig, um die permanent unterHöchstleitung laufenden Server und 25.000 speziell für dieseAnwendung hochgerüstete Grafik-Karten auf Betriebstemperatur herunterzu kühlen. Zusammengenommen habe Genesis Mining allein hier in vierLagerhallen mehr Rechenkapazität als der fähigste Super-Computer derWelt - allesamt betrieben von günstiger und vergleichsweiseklimafreundlicher Geothermie, erklärte CEO Streng im Gespräch mit'Business Punk'.Da in diesem Geschäft Schnelligkeit immer auch Geld bedeutet,setzte Streng im Juli 2017, als der Bitcoin-Preis explodierte, aufLuftfracht statt des deutlich preiswerteren Transports per Schiff, umdie dringend benötigten Grafik-Karten aus China nach Island zuschaffen. "Wir mieteten ganze Flugzeuge, Boeing 747. Wenn wir dieGrafik-Karten zehn Tage später anfangen lassen zu arbeiten, verlierenwir zehn Tage im Mining - das sind die größeren Kosten", so Streng.Da Streng grundsätzlich nichts zu Umsatz und Ertrag seinesUnternehmens sagt, hat 'Business Punk' zusammen mit Experten eineHochrechnung auf der Basis eines Bitcoin-Kurses von 5.500 Euroerstellt. Danach dürfte der täglich Ertrag des Unternehmens bei knappunter einer Million Euro liegen. Steigt der Kurs, steigen dieEinnahmen, aber das Geschäftsmodell funktioniert auch bei sinkendenKursen.Pressekontakt:Joachim HaackG+J Kommunikation BUSINESS PUNK und CAPITALc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell