Genesis HealthCare-Aktien: Werden nach Schuldenrestrukturierung niedriger gehandelt!

. (NYSE: WELL) kappt die meisten Verbindungen mit der angeschlagenen Genesis HealthCare Inc. (NYSE: GEN)die Mietverträge mit Genesis für 51 seiner Liegenschaften zu beenden und bei erfolgreichem Übergang eine Mietauflösungsgebühr in Höhe von 86 Mio. $ zu zahlen. Zusätzlich wird Genesis bedingt ca. $170 Millionen an zusätzlichen Schuldenreduzierungen von Welltower erhalten. Daher erwartet Genesis, seine ausstehenden Schulden gegenüber Welltower ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!