Genesis Finance startet digitale Finanzdienstleistungen in Großbritannien

London (ots/PRNewswire)Genesis Finance, eine Reihe von Finanzprodukten für die globale Luxusautomobilmarke Genesis, legte im Vereinigten Königreich einen aussichtsvollen Start hin, wie Hyundai Capital UK (HCUK) heute mitteilte.Die große Limousine G80 und das große Sport Utility Vehicle (SUV) GV80 von Genesis wurden am 2. August in Großbritannien eingeführt.Genesis Finance bietet ein intuitives und nahtloses digitales Erlebnis beim Autokauf, das HCUK auf der Grundlage seiner Erfahrungen als konzerneigener Finanzdienstleister für die Hyundai Motor Group seit 2012 entwickelt hat. Der digitale Autokaufprozess, der vollständig auf die Marke Genesis abgestimmt ist, wurde auf die Bedürfnisse potenzieller Kunden zugeschnitten.Als neue fortschrittliche Premium-Luxusmarke respektiert Genesis insbesondere, dass die Zeit der Kunden kostbar ist. Daher können Kunden den gesamten Kaufprozess auf der Genesis-Website durchführen, ohne ein Genesis Studio besuchen zu müssen. Sie können Probefahrten beantragen, Modelle/Optionen auswählen, Finanzierungsanträge stellen, den Kreditprozess durchlaufen, einen Vertrag unterzeichnen und sogar eine Fahrzeuglieferung zu sich nach Hause vereinbaren."Die Einführung von Genesis im Vereinigten Königreich ermöglicht es HCUK, ein neues Marktsegment zu erschließen und einen neuen Kundenstamm zu gewinnen", sagte Ian Whittaker, Geschäftsführer von HCUK. "Wir haben das gesamte Wissen und die Investitionen der letzten neun Jahre genutzt und unsere Produkte und Dienstleistungen so zugeschnitten, dass sie Genesis und das Angebot für seine Kunden beim Einstieg in den Premiumsektor unterstützen."Alle Finanzprodukte, die HCUK für die Schwesterunternehmen von Genesis anbietet, sind auch auf Genesis Finance erhältlich. Potenzielle Kunden von Genesis-Fahrzeugen können auf der Genesis-Homepage (https://www.genesis.com/uk) zwischen verschiedenen Finanzprodukten wählen - von Personal Contract Purchase über Personal Contract Hire bis hin zu Personal Motor Loan. Nach dieser Auswahl können Kunden die Anzahlung, Jahresfahrleistung und sonstige Konditionen anpassen. Danach werden ihnen sofort die monatliche Rate und der Jahreszinssatz angezeigt.Der digitale Service von HCUK ergänzt die Unterstützung durch den Genesis Personal Assistant (GPA). Der Service umfasst dynamische Konfiguratoren und Video-Produkterklärungen und gewährleistet die Sicherheit aller Kundentransaktionen durch intelligente Authentifizierung bei der elektronischen Unterschrift.HCUK ist ein im Jahr 2012 gegründetes Joint Venture zwischen Hyundai Capital in Korea und Santander Consumer UK. HCUK bietet ein umfassendes Angebot an firmeneigenen Finanzprodukten und -dienstleistungen für die Hyundai Motor Group und betreibt exklusiv Hyundai Finance, Kia Finance und Genesis Finance in Großbritannien. HCUK hat mehr als 200.000 Kunden und verfügt über eine Bilanzsumme von 2,5 Milliarden Pfund. Der Finanzdienstleister erwirtschaftet für seine Aktionäre eine beträchtliche und nachhaltige Rendite."Die Einführung von Genesis Finance ist der neueste Schritt in unserer Entwicklung und unterstützt unsere Strategie, unseren Kunden ein Einkaufserlebnis ohne Stress zu bieten", sagte Andrew Pilkington, Geschäftsführer von Genesis Motor UK. "Durch die Partnerschaft mit HCUK können wir unseren Kunden ein solides digitales Auto-Einkaufserlebnis bieten, bei dem der Kunde die Kontrolle über eine Auswahl an flexiblen Finanzierungsoptionen hat.""Obwohl Genesis erst im August in Großbritannien auf den Markt gekommen ist, blicken wir bereits in die Zukunft", so Ian Whittaker. "Mittel- bis langfristig werden wir unsere Expertise in Bereichen wie maschinelles Lernen, Verlängerungen und Remarketing zur Unterstützung von Genesis Motor nutzen. Außerdem arbeiten wir mit dem Team von Genesis an der Einführung neuer Finanzierungslösungen. Dies wird den Kunden von Genesis eine noch größere Flexibilität bieten und Genesis Motor dabei helfen, mehr Kunden anzusprechen."Seit seinem Debüt im Jahr 2015 ist Genesis weltweit für sein hervorragendes Design und seine Qualität bekannt. Seine Verkäufe haben weltweit im Jahr 2021 bereits 500.000 Einheiten überschritten. Genesis Europe hat sich in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, seine Position als globale Luxusautomarke zu festigen.Das Genesis Studio, ein direkt von Genesis geführter Showroom, wurde im Juni im Londoner Westfield-Einkaufszentrum eröffnet; weitere Studioeröffnungen sind für 2022 geplant.Mit dem Markteintritt in Deutschland am 1. September will Genesis sein Standbein in Europa weiter ausbauen.Informationen zu Hyundai Capital UK (HCUK)HCUK nahm seine Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 auf. HCUK und seine OEM-Partner konnten durch die Entwicklung neuer Produkte, modernste Managementsysteme und digitale Integration in den letzten neun Jahren ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen. Dank der langfristigen und nachhaltigen Investitionen konnte das Kundenportfolio von HCUK auf 200.000 Kunden mit einem Kapital von 2,5 Milliarden Pfund anwachsen. Mit der steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen und durch seinen datenbezogenen und kundenorientierten Ansatz ist HCUK, das als "Kincentric Best Employer" ausgezeichnet wurde, gut platziert, die Finanzierungs- und Mobilitätsbedürfnisse der Kunden von morgen zu decken.Informationen zu GenesisSeit seiner Markteinführung im Jahr 2015 ist Genesis zu einer echten Alternative im Premiumsegment avanciert. Durch seine große Kundenfreundlichkeit und seinen außergewöhnlichen Service will Genesis eine echte Beziehung zu seinen Kunden aufbauen und vor allem das wichtigste Luxusgut überhaupt respektieren - die Zeit der Kunden. Die Marke wurde zuerst in Südkorea lanciert. Nach Erfolgen in den USA, Kanada, Russland, dem Nahen Osten und Australien will Genesis nun auch Europa und China erobern. Mit dem einzigartigen Designkonzept "athletische Eleganz" baut die Marke ihr Portfolio and Fahrzeugen und Dienstleistungen kontinuierlich aus, um ein breiteres Kundenspektrum anzusprechen. Das erste Elektrofahrzeug der Marke, Genesis G80, wird in diesem Jahr auf den Markt kommen. Weitere E-Fahrzeuge werden folgen. Genesis ist eine der am höchsten bewerteten Marken in der Automobilbranche von angesehenen unabhängigen Experten wie North American Car of the Year, Consumer Reports und J.D. Power. 