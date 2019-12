Genesee & Wyoming: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Am 26.12.2019, 20:08 Uhr notiert die Aktie Genesee & Wyoming an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 111.92 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Eisenbahnen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Genesee & Wyoming auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Genesee & Wyoming mit einem Wert von 27,83 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Straße und Schiene" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,94 , womit sich ein Abstand von 7 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Genesee & Wyoming mit einer Rendite von 54,6 Prozent mehr als 46 Prozent darüber. Die "Straße und Schiene"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,46 Prozent. Auch hier liegt Genesee & Wyoming mit 50,14 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Genesee & Wyoming 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Genesee & Wyoming vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 111,87 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -19,1 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 90,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".