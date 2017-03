Generelle Ablehnung von G8 bröckelt / JAKO-O Bildungsstudie regional Nordrhein-Westfalen ermittelt Elternmeinungen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Acht oder neun Jahre bis zum Abitur: Wenn es nach den Eltern geht,ist die bedingungslose Beibehaltung von G8 an allen Gymnasien inNordrhein-Westfalen keine Option. Nur 8 % wollen das. Für dievollständige Rückkehr zu G9 sprechen sich 40 % aus. 39 % wünschensich, dass Gymnasien ihre Oberstufe so organisieren, dass dieSchülerinnen und Schüler sie in zwei oder drei Jahren durchlaufenkönnen. Dass jedes Gymnasium selbst entscheidet, ob es einen G8- oderG9-Bildungsgang anbietet, können sich lediglich 9 % vorstellen. Dieszeigt die JAKO-O Bildungsstudie regional Nordrhein-Westfalen, dieheute in Düsseldorf veröffentlicht wurde. Für die repräsentativeUntersuchung befragte das Meinungsforschungsinstitut Mentefactum inZusammenarbeit mit Kantar Emnid in Nordrhein-Westfalen 500 Elternschulpflichtiger Kinder.Viel wurde in den letzten Jahren über die Zukunft des umstrittenenTurbo-Abiturs diskutiert. Zumindest die Meinung der Eltern wareindeutig: Bundesweit sprachen sich 2014 noch 79 % der Eltern für dievollständige Rückkehr zu G9 an allen Gymnasien aus.* "WennWahlmodelle zur Flexibilisierung des Abiturs angeboten werden,scheint diese Position bei Eltern nicht mehr mehrheitsfähig zu sein",sagte die Schulforscherin Prof. Dr. Dagmar Killus von der UniversitätHamburg bei der Präsentation der Studienergebnisse in Düsseldorf. Dassogenannte "Abitur im eigenen Takt" erhält -zumindest inNordrhein-Westfalen - eine ebenso hohe Zustimmung bei den Eltern wiedie Rückkehr zu G9. Killus formuliert es so: "Viele Eltern inNordrhein-Westfalen akzeptieren G8 am Gymnasien, wenn die Familienselbst entscheiden dürfen, ob ihr Kind darin einbezogen wird."Hingegen sind nur sehr wenige Eltern von der Idee überzeugt, dassjedes Gymnasium selbst entscheiden soll, ob G8 oder G9 angebotenwird. Dies läge möglicherweise daran, dass Eltern eine unheilvolleKonkurrenz zwischen G8- und G9-Gymnasien sowie Schwierigkeiten beieinem Schulwechsel ihres Kindes befürchteten, so Killus.Inklusion und Integration von Flüchtlingskindern: größereAnstrengungen gefordertDen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohneBeeinträchtigungen befürworten die Eltern in Nordrhein-Westfalen -wie auch bundesweit - nicht vorbehaltlos. Wenn es um körperlichbeeinträchtigte Kinder und um Kinder mit Lernschwierigkeiten geht,findet der gemeinsame Unterricht große Unterstützung: 89 %(bundesweit: 91 %*) bzw. 65 % (bundesweit: 71 %*) finden das richtig.Deutlich weniger Zustimmung erhält die Inklusionverhaltensauffälliger (40 %; bundesweit: 45 %*) und geistigbeeinträchtigter Kinder (35 %; bundesweit: 43 %*). Die Zurückhaltungder Eltern könnte daran liegen, dass aus ihrer Sicht dieVoraussetzungen für gelingende Inklusion an den Schulen noch nichtgegeben sind. Zumindest fordern zwei Drittel der Eltern (66 %) mehrEngagement seitens der Politik: Die Landesregierung solle deutlichmehr Mittel zur Verfügung und die schulische Inklusion entschiedenervorantreiben.Dies gilt auch für die Integration von Flüchtlingskindern: Einebreite Mehrheit (78 %) begrüßt die Einstellung zusätzlicherLehrerinnen und Lehrer. Das genügt in den Augen vieler Eltern jedochnicht. Fast die Hälfte (46 %) kritisiert, die Landesregierungunternehme insgesamt zu wenig, um Flüchtlingskinder mit guterSchulbildung zu versorgen. Drei Viertel (76 %) der Befragten gebenan, dass die Schule ihres Kindes von Flüchtlingskindern besucht wird.Jeder Zweite (48 %) von ihnen sagt, an der Schule des eigenen Kindeshabe es besondere Unterstützungsmaßnahmen für die neuen Schülerinnenund Schüler gegeben. Zu Einschränkungen des Schulbetriebs hat dieveränderte Situation kaum geführt: 81 % der Eltern sagen, alles läuftwie immer."Die Studienergebnisse zur Inklusion und Integration derFlüchtlingskinder belegen die große Solidarität der Elternschaft inNordrhein-Westfalen mit allen schwächeren und benachteiligtenSchülerinnen und Schülern", sagte Petra Windeck vom DeutschenFamilienverband NRW bei der Studienveröffentlichung.Ganztagsschulen: Bedarf größer als Angebot72 % der Eltern in Nordrhein-Westfalen wünschen sich eineGanztagsschule für ihr Kind. Das offene Konzept mit freiwilligemNachmittagsprogramm findet mit 42 % mehr Zustimmung als die gebundeneGanztagsschule (30 %). Tatsächlich geben aber nur 49 % der Eltern an,dass ihr Kind eine Ganztagsschule besucht - 30 % die gebundene, 19 %die freiwillige Form. "Die Ganztagsschule stößt bei Eltern seitJahren auf eine konstant hohe Zustimmung", sagt Killus. "Allerdingskann der Bedarf bisher in keinem Bundesland annähernd gedeckt werden.Um die Versorgungslücke zu schließen, muss das Angebot daher dringendkräftig ausgebaut werden."Massiver Unterrichtsausfall nur an Gymnasien und RealschulenDass ihr Kind selten oder so gut wie gar nicht vonUnterrichtsausfall betroffen ist, sagen 55 % der Eltern. 44 % gebenan, dass der Unterricht wöchentlich oder zumindest ein- bis zweimalim Monat ausfällt. Dabei zeigen sich immense schulformspezifischeUnterschiede: Während nur 3 % der Grundschuleltern und 8 % derGesamtschuleltern einen massiven Unterrichtsausfall ("fastwöchentlich") beklagen, tun dies 27 % der Gymnasialeltern und sogar43 % der Realschuleltern. "Diese deutlichen Schulformunterschiedelassen sich nur zum Teil erklären", so Killus. "Es könnte eine Rollespielen, dass es in der Grundschule wahrscheinlich einfacher ist,Vertretungen zu organisieren als im fachgebundenen Unterricht derSekundarstufe."Gute "Noten" für Lehrer und SchulenDurchweg positiv ist die Sicht der Eltern auf die Lehrerinnen undLehrer ihrer Kinder. Sie halten sie für fachlich kompetent (87 %) undengagiert (80 %). Außerdem setzen sie sich für gute Beziehungen zuihren Schülerinnen und Schülern ein (82 %) und können deren Interessewecken (74 %). Demgegenüber schneiden die Kompetenzen der Lehrer, diesich auf den Umgang mit Heterogenität beziehen, im Vergleich wenigergut ab: Einen guten Umgang mit unterschiedlichen sprachlichenVoraussetzungen erkennen 60 % der Eltern, 65 % glauben, dass dieLehrerinnen und Lehrer alles tun, damit auch die Schwächerenmitkommen. Und auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer neueUnterrichtsmethoden einsetzen, meinen nur 60 % der Eltern.Auch die Bedingungen an den Schulen bewerten die Eltern recht gut.Dies sind vor allem gute soziale Beziehungen in den Klassen (83 %)oder die Ausrichtung der Schule an einem eigenen Profil (70 %). DieKlassengröße und die technische Ausstattung beurteilen die Eltern inNordrhein-Westfalen allerdings etwas kritischer als bundesweit (69 %zu 76 %* bzw. 67 % zu 77 %*). Die niedrigsten Prozentwerte entfallenauf das Angebot von Aktivitäten, die über den Unterricht hinausgehen(58 %) und auf die Antwortvorgabe "kaum Unterrichtsausfall" (59 %).Weniger "Hausaufgaben" für Eltern in NRWDie Ergebnisse der vorangegangenen JAKO-O Bildungsstudien zeigen,dass Eltern in der eigenen Wahrnehmung vieles von dem leisten müssen,was eigentlich Aufgabe der Schule ist. 2010** stimmten bundesweit 67% der Eltern dieser Aussage zu, 2014* immerhin noch 62 %. InNordrhein-Westfalen sind es mit 43 % deutlich weniger. Killus:"Möglicherweise hat die Ganztagsschulentwicklung den Grundstein fürumfassende Veränderungsprozesse gelegt, die auch dazu führen, dassHausaufgaben zunehmend durch Übungs- und Lernzeiten in den Schulenersetzt werden. Das positive Ergebnis in Nordrhein-Westfalen könntedamit zusammenhängen, dass die Ganztagschulentwicklung hier weiterfortgeschritten ist, als in manchen anderen Bundesländern." DieseAnnahme wird durch die unterschiedliche Einschätzung der Eltern anden verschiedenen Schulformen gestützt: Dass sie vieles von demleisten müssen, was Aufgabe der Schule ist, sagen 46 % der Eltern,deren Kind eine Halbtagschule besucht, 40 % der Eltern mit einem Kindauf einer Ganztagsschule mit freiwilligem Nachmittagsprogramm und nur35 % der Ganztagsschuleltern mit verbindlichem Nachmittagsprogramm.Aktuelle Bildungspolitik in NRW: fast die Hälfte ist unzufriedenDas Gesamturteil der Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen fälltunterschiedlich aus: 48 % der Eltern halten sie für schlechter als inanderen Bundesländern, 30 % für besser. 23 % trauen sich kein Urteilzu. Im Vergleich zur schwarz-gelben Vorgängerregierung hat sich unterRot-Grün der Einschätzung der Eltern nach allerdings nicht vielverändert, weder zum Positiven noch zum Negativen: 30 % halten dieBildungspolitik unter Ministerpräsidentin Kraft für besser, 28 % fürschlechter als unter Ex-Ministerpräsident Rüttgers. 4 von 10 Eltern(41 %) haben hierzu keine Meinung. Und dies, obwohl dieBildungspolitik noch vor der Familienpolitik (72 % bzw. 65 % "sehrwichtig") das wichtigste Politikfeld für die eigene Wahlentscheidungder Eltern bei der Landtagswahl am 14. Mai ist.* 3. JAKO-O Bildungsstudie 2014, ** 1. JAKO-O Bildungsstudie 2010
Druckfähige Ergebnisgrafiken und Bildmaterial können hierheruntergeladen werden: http://bit.ly/bildungsstudie_nrw