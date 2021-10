Generationswechsel an der Spitze von KWS Saat

EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatgutkonzern KWS Saat steht vor einem Generationswechsel an der Spitze.



Aufsichtsratschef Andreas Büchting werde sein Mandat im Dezember 2022 beenden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Einbeck mit. Neuer Aufsichtsratschef soll Unternehmenschef Hagen Duenbostel werden. Da dieser aber einer zweijährigen Abkühlphase verpflichtet ist, wird er erst Anfang 2025 das Mandat antreten.

Die zwei Jahre dazwischen sollen mit Philip von dem Bussche überbrückt werden, er war vor Duenbostel bis 2014 Chef des Unternehmens. Neuer Vorstandssprecher ab 2023 wird Felix Büchting. Auch die Zuständigkeiten in den einzelnen Vorstandsressorts werden in den kommenden Monaten neu organisiert.

KWS Saat gehört zu 54,4 Prozent den Aktionärsfamilien Büchting und Oetker. Weitere 15,4 Prozent kontrolliert die Familie Tessner. Knapp ein Drittel befindet sich in Streubesitz./lew/ngu/jha/