Generationswechsel im Mittelstand: Die Hälfte aller Inhaber schätzt Kaufpreis ihres Unternehmens auf maximal 175.000 EUR

Frankfurt (ots) --KfW Research legt erstmalig Analyse zu geschätzten Verkaufspreisenkleiner und mittlerer Unternehmen vor-Spannbreite der angesetzten Unternehmenswerte ist groß und stark vonUnternehmensgröße und Branche beeinflusst-Inhaber mit Nachfolgeplanungen setzen im Durchschnitt etwa 90 % desJahresumsatzes als Kaufpreis an-Keine Anzeichen für systematische Überschätzung desUnternehmenswertesDer anstehende Generationswechsel in Hunderttausenden Unternehmenist und bleibt ein präsentes Thema im deutschen Mittelstand. Alleinbis Ende 2020 planen die Inhaber von 227.000 kleinen und mittlerenUnternehmen eine Nachfolgeregelung. Eine der schwierigsten Hürden fürdas Gelingen einer Unternehmensnachfolge ist dabei das Finden einesfür Verkäufer und Käufer gleichermaßen akzeptablen Kaufpreises. KfWResearch hat nun erstmalig repräsentativ auf Basis desKfW-Mittelstandspanels ermittelt, wie die Preiserwartungen vonUnternehmern, die ihre Firma binnen fünf Jahren in die Hände einesNachfolgers geben wollen, aussehen.Der durchschnittliche geschätzte Kaufpreis eines Unternehmensliegt im Jahr 2018 bei 351.000 EUR, wenn die Unternehmensnachfolgeinnerhalb der kommenden fünf Jahre vollzogen werden soll. Dieüberwiegende Anzahl der Firmen im deutschen Mittelstand istallerdings sehr klein, 8 von 10 Mittelständlern sindKleinstunternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten. Demzufolgeerwartet die Hälfte aller Mittelständler einen Kaufpreis von maximal175.000 EUR. Jeder fünfte Inhaber beurteilt den Wert des Unternehmenssogar mit maximal 50.000 EUR. Die geschätzten Kaufpreise sind imJahresvergleich weitgehend stabil. Die Durchschnittsbewertung derKaufpreise ist von 2017 auf 2018 um lediglich 2% gestiegen.Im Durchschnitt über alle Nachfolgeplaner zeigt sich: DieWerteinschätzung der Inhaber entspricht knapp dem einfachenJahresumsatz des zur Übergabe anstehenden Unternehmens. DieNachfolgeplaner setzen im Durchschnitt etwa 90% des Umsatzes alsKaufpreis an. "Die deutschen Mittelständler schätzen den Wert ihrerUnternehmen realistisch ein, es gibt kaum Anzeichen für einesystematische Überbewertung", sagt Dr. Michael Schwartz,Mittelstandsexperte bei KfW Research. "Häufig wird vermutet, dassAlteigentümer Emotionen und die Anstrengungen des Unternehmensaufbausmit einpreisen. Diese sogenannte 'Herzblutrendite' lässt sich in derBreite aber nicht nachweisen."Ein Blick über diese aggregierten Angaben hinweg zeigt eine großeSpannbreite der angesetzten Kaufpreise, je nach Unternehmensgröße undBranche. Kleinstunternehmen weisen unterdurchschnittliche Kaufpreiseauf. 43% der Inhaber in diesem Segment beziffern den derzeitigenKaufpreis mit maximal 100.000 EUR. Ein deutlich anderes Bild ergibtsich für Mittelständler der größten Größenklasse (50 und mehrBeschäftigte). 81% von ihnen setzen den Kaufpreis aktuell mitmindestens 1 Mio. EUR an. Das ist nachvollziehbar, da in der Regelmit der Unternehmensgröße die Vermögenswerte eines Unternehmensansteigen (Immobilien, Grundstücke, Maschinen, Fuhrpark, immaterielleVermögenswerte, etc.).In der Branchensicht sticht das FuE-intensive VerarbeitendeGewerbe hervor. Auch dort sind die Kaufpreise deutlich in Richtungder höheren Klassen verschoben, ein Drittel der Unternehmer erwartetsich Kaufpreise von 1 Mio. EUR oder mehr. Dagegen sind die Preise fürUnternehmen des Baugewerbes im Durchschnitt am niedrigsten angesetzt,fast die Hälfte der Inhaber dieser Firmen bewertet den Kaufpreis mitmaximal 100.000 EUR. Dies liegt vor allem an der im Vergleichgeringen Unternehmensgröße und damit niedrigeren Vermögenswerten.Hinweis:Die aktuelle Studie von KfW Research mit dem Titel "Kaufpreise beiNachfolge im Mittelstand" ist abrufbar unter www.kfw.de/fokusZur Datenbasis:Das KfW-Mittelstandspanel wird seit dem Jahr 2003 alsWiederholungsbefragung der kleinen und mittleren Unternehmen mitmaximal 500 Mio. EUR Jahresumsatz in Deutschland durchgeführt. Miteiner Datenbasis von bis zu 15.000 Unternehmen pro Jahr stellt es dieeinzige repräsentative Erhebung im deutschen Mittelstand und damitdie wichtigste Datenquelle für mittelstandsrelevante Fragestellungendar. Der Befragungszeitraum der Hauptbefragung der 16. Welle desKfW-Mittelstandspanels lief vom 12.02.2018 bis zum 22.06.2018.Weiterführende Informationen sowie den aktuellen Jahresbericht findenSie im Internet unter: www.kfw.de/mittelstandspanelPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell