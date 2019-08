Generationenvertrag zwischen Bremerhavener Schulklasse und Hoteldirektor läutet Transformationsprozess ein - Nachhaltigkeit ist ansteckend (FOTO)

Bremerhaven (ots) -193 Nationen, 17 SDGs, vier Sterne, ein Ziel: mehrfachausgezeichnetes umweltfreundliches Vier-Sterne-Hotel in Bremerhavenleistet seit fünf Jahren Best Practice im Bereich nachhaltigerHotellerie. Der Startschuss, die drei Säulen Ökologie, Ökonomie undSoziales konsequent in Einklang zu bringen, erfolgte im ATLANTICHotel Sail City bereits 2014 per Handschlag mit einer Schulklasse.Tim Oberdieck, Hoteldirektor, besiegelte spontan denGenerationenvertrag: "Mich hat damals besonders beeindruckt, dass denKindern nach einer Hausführung besonders wichtig war, dass wir dieKlimaanlagen in den Zimmern nicht mehr auf vollen Touren laufenlassen sollten." Auf den Pakt mit den jungen Menschen folgte dieBeteiligung als Modell-Unternehmen am vom Bundesumweltministeriumgeförderten Projekt Green Transformation. Ab dann nahm dieAuseinandersetzung mit umweltorientierten Themen im Vier-Sterne-Hausrichtig Fahrt auf, gemeinsam entwickelte das gesamte Team seineNachhaltigkeitsstrategie Green Sail. Stück für Stück baute dieHoteldirektion mit ihrem Team das Unternehmen zu einem ganzheitlichwirtschaftenden Betrieb um.Aktuell läuft die inhaltliche Auseinandersetzung mit den 17UN-Zielen SDGs - Sustainable Developments Goals, die in derHotellerie erst langsam Einzug halten. Der jetzt erschieneneSGD-Fächer folgt dem Anspruch, möglichst viele Menschen für einbewusstes Leben zu begeistern. In seinem neuen Kommunikationstoolbeschreibt das ATLANTIC Hotel Sail City, wie jeder noch so kleineSchritt zum Erreichen großer globaler Ziele beiträgt.Sandra Tscharntke, Repräsentantin Verkauf & Marketing: "Wir sinddavon überzeugt, dass unsere Begeisterung, grün unterwegs zu sein,ansteckend ist. Wertvolle Ressourcen wie Wasser, Strom oderLebensmittel nicht zu verschwenden, spart viel Geld, macht aber vorallem Sinn. Mit unserem SDG-Fächer zeigen wir die Auswirkungenunseres Handelns auf Menschen und ihre Umwelt - hier in Bremerhavenund am anderen Ende der Welt."Gäste und Kunden, die zunehmend Erwartungen an nachhaltigeDestinationen und Hotels haben, werden seit längerem in dieKommunikation rund um verantwortungsvolles Arbeiten und Lebeneinbezogen - das Hotel teilt sein Wissen auf Vorträgen, beimInfo-Dinner Resteessen oder in Mitmach-Aktionen. Darüberhinaus werdenim Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit jährlich dieumfangreichen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Green Factspubliziert.Ziel des neuen SDG-Fächers ist es, zur Nachahmung und zum aktivenHandeln anzuregen. Denn viele kleine und große Taten aus deralltäglichen Arbeit des zukunftsorientierten Hotels sind auf das ganznormale Leben übertragbar. Bereits acht von 17 UN-Zielen füllt dasHotelteam tagtäglich mit Leben, weitere werden folgen.Wo steht das Hotel fünf Jahre nach dem Generationenvertrag,diversen Auszeichnungen, mehreren Umweltpreisen und viele "Fridaysfor Future" später? Weitestgehend alle Bereiche des120-Zimmer-Betriebes sind auf Energieeffizienz überprüft undumgestellt, die Reinigung erfolgt inzwischen durch probiotischeMikroorganismen, Lebensmittelverschwendung ist auf ein Minimumreduziert worden. Parallel positioniert sich der Betrieb alsausgezeichnet familienfreundlich, bietet seinem Team vielfältigeMöglichkeiten im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements undder Persönlichkeitsentwicklung durch Supervison. Davon profitierengleichermaßen die Gäste, denn neben exzellentem Service erwartet sieein zufriedenes und hochmotiviertes Team.Pressekontakt:ATLANTIC Hotel Sail CitySandra TscharntkeVerkauf & MarketingTel. 0471 30990-250E-Mail: stscharntke@atlantic-hotels.deoderbigbenreklamebureau gmbhAgentur für KommunikationAnne Claire BunteTel. 0471 98218208E-Mail: acb@bb-rb.deOriginal-Content von: ATLANTIC Hotel Sail City, übermittelt durch news aktuell