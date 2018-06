Generation Smartphone - Was den Deutschen fürs Online-Shopping-Glück besonders wichtig ist (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Online-Shopping ist in Deutschland der Renner: 81 Prozent kaufeninzwischen mindestens einmal im Monat online ein - und immer mehrnutzen dafür laut einer aktuellen Studie des ZahlungsdienstleistersKlarna auch Apps und das Smartphone. Mehr dazu - und worauf dieMenschen hierzulande beim Online-Shopping besonders achten - verrätIhnen Oliver Heinze.Sprecher: Beim Online-Shopping ist für die Deutschen der Preis dasAllerwichtigste. Für die meisten gilt hier: Je günstiger, destobesser.O-Ton 1 (Sibyll Brüggemann, 10 Sek.): "Also die Studie hat belegt,dass Deutschland immer noch das Land der Sparfüchse ist. Aber auchdicht gefolgt von der Auswahl an Produkten, die sie online findenbeziehungsweise auch die Zeitersparnis."Sprecher: Sagt Sibyll Brüggemann vom Zahlungsdienstleister Klarna.Extrem wichtig ist den meisten darüber hinaus, dass die bestellteWare kostenlos geliefert und zurückgeschickt werden kann, denn...O-Ton 2 (Sibyll Brüggemann, 10 Sek.): "Deutschland ist doch immernoch das Land der Rücksender. Jeder Zehnte gibt an, dass er Produkteauch in mehreren Größen bestellt und dann nur die Ware behält, diedann auch letzten Endes passt."Sprecher: Außerdem ist sicheres Bezahlen ein ganz entscheidendesKriterium. 88 Prozent der Befragten haben dabei grundsätzlich einmulmiges Gefühl.O-Ton 3 (Sibyll Brüggemann, 27 Sek.): "Und da setzen wir natürlichan und versuchen, das Shopping-Erlebnis als solches besonders sicherzu machen. Wir haben vor allen Dingen die Sofortüberweisung, dasheißt, das direkte Bezahlen im Check-out, als auch dieKlarna-Rechnung, der Ratenkauf oder Lastschrift. Das sindverschiedene Zahlmethoden - und jeder Kunde kann im Prinzipaussuchen, mit welcher er sich am sichersten fühlt. Darüber hinausbieten wir den Kunden auch den Käuferschutz an, der natürlichbesonders wichtig ist, falls das Produkt entweder gar nicht oderbeschädigt angekommen ist."Sprecher: Noch einfacher und komfortabler geht das mit der neuenKlarna-App. Und mit ein bisschen Glück wird eine Ihrer Rechnungenvielleicht sogar schon bald komplett übernommen.O-Ton 4 (Sibyll Brüggemann, 14 Sek.): "Ja, wir haben gerade einaktuelles Gewinnspiel laufen. Das heißt 'Klarna zahlt deineRechnung', das läuft noch bis Ende des Jahres. Das heißt, Kundenkönnen sich anmelden und ihre Rechnung einsenden, die nicht unbedingtmit Klarna bezahlt werden muss. Und dann ziehen wir einmal die Wocheden Gewinner."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie beim Gewinnspiel teilnehmen wollen, dann klicken Sie docheinfach mal auf www.klarna.com/Gewinnspiel. Dort finden Sie natürlichauch noch mehr Infos zu den verschiedenen sicherenBezahlmöglichkeiten beim Online-Shopping.Pressekontakt:Verena SteffelMarketing Manager DACH+49 89 20 20 889-320verena.steffel@klarna.comOriginal-Content von: Klarna GmbH, übermittelt durch news aktuell