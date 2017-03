Generation Sanierung: Asbest - die schlummernde Altlast auf hunderttausenden Dächern - Neue Förderprogramme

Mayen (ots) - Problem Asbest: Hunderttausende Gebäude aus derNachkriegszeit sind noch belastet. Häufig unterschätzt wird dabei dieGefahr von oben: Auf deutschen Dächern schlummern noch MillionenQuadratmeter asbesthaltiger Faserzementplatten. Für Hausbesitzerlohnen sich Renovierungsmaßnahmen doppelt: Zuschüsse und günstigeDarlehen helfen bei der Sanierung mit Naturschiefer - und der Wertder Immobilie steigt deutlich.Asbest: Die unterschätzte GefahrTausende Bauherren holt jetzt die Vergangenheit ein: Wer in den60er, 70er und bis in die 90er Jahre in bester Absicht sein Haus mitasbesthaltigen Faserzementplatten gedeckt hat, steht zu Beginn desRentenalters oder bei der Übertragung auf die Kinder häufig vor einerTotalsanierung. Viele Platten sind nicht nur stark verwittert undunansehnlich, sondern auch undicht - und im spröden Zustandgefährlich für die Gesundheit."Quer durch Deutschland müssen allein in den kommenden zehn Jahrenrund 800 000 Dächer auf Wohngebäuden erneuert werden", schätzenAndreas Jäger und Frank Rummel. Nach einer Analyse der beidenGeschäftsleiter von Rathscheck Schiefer gibt es derzeit bereits einenerheblichen Sanierungsstau - denn noch bis 1993 durften asbesthaltigePlatten verlegt werden, bevor der Baustopp kam. Im Bundesamt fürBauwesen gehen die Fachleute von insgesamt 1,4 MilliardenQuadratmetern sanierungsbedürftigen Asbestzementflächen inDeutschland aus, was umgerechnet der Dachfläche von rund 4,5Millionen Einfamilienhäusern entspricht.Vom Sondermüll zum Naturdach"Wir haben uns nichts dabei gedacht", sagt heute einer, der esauch nicht besser wusste, obwohl er vom Fach kommt: DachdeckermeisterRudi Klas ist "jetzt heilfroh, dass der Kram endlich runter ist."Mehr als 30 Jahre lebte die Familie an der Mosel im schmuckenselbstgebauten Winkelbungalow unter dem Asbestdach. "Wir haben damalsmit jeder Mark gerechnet", erinnert sich der Handwerker an dieBauphase in den Siebzigern - "und die Industrie versprach bei denasbesthaltigen Faserzementplatten Langlebigkeit bei günstigenPreisen." Argumente, wie sie bei vielen Häuslebauern zogen. DreiJahrzehnte später reichte ein einziger Hagelsturm: Die verwittertenPlatten barsten - und setzten im ungünstigsten Fall giftige Fasernfrei. Mit Schutzkleidung und Maske wurden die asbesthaltigen Plattenfachgerecht entfernt und als Sondermüll in BigBags (großeverschließbare Tüten) entsorgt.Nach 30 Jahren mit dem Gesundheitsrisiko auf dem Dach sanierteFamilie Klas mit Natur. Die "echte" Bogenschnitt-Deckung aus Schieferstellte sich dabei als eine günstige Sanierungsart heraus: DieUnterkonstruktion konnte nach dem Entfernen der asbesthaltigenAuflage kostensparend erhalten bleiben. Die neuen Schiefersteineverbinden die zeitlose Schönheit des seidigen Schimmers mit optimalennatürlichen Eigenschaften: Schiefer ist ein uraltes Gestein mit einer400 Millionen Jahre alten Geschichte - und hält bei guter Qualitätnahezu ewig. Der Werkstoff entstand in der Devonzeit durch feinsteSedimentablagerungen am Meeresgrund, reifte im Bauch der Erde und kamdurch die Erdfaltungen an die Oberfläche. Heute erfüllt Schiefer alleWünsche nach Effizienz und Nachhaltigkeit. In Deutschland wird dasedle wie natürliche Material hauptsächlich aus den Tiefen der Eifelgefördert. Moderne Abbau- und Bearbeitungstechniken machen denNaturbaustoff zwischenzeitlich auch preislich attraktiv.Förderprogramme für die RenovierungGlück im Unglück bei der Dachsanierung hat auch, wer gleichzeitigdie Wärmebilanz seines Hauses verbessern möchte: HocheffizienteAufdachdämmelemente wie "Thermosklent D" lassen sich unmittelbar aufder vorhandenen alten Schalung montieren - und bieten der neuenSchieferdeckung wieder eine direkte Unterlage. Damit wird nicht nurviel Arbeitsaufwand, sondern dauerhaft bis zu ein Drittel Energiegespart. Gleichzeitig steigt der Wert der Immobilie. Mit einemfinanziellen Zuschuss und einem umfangreichen kostenlosenServicepaket unterstützt Rathscheck Schiefer, einer der weltweitführenden Produzenten von Schiefer in Premium-Qualität, dieAsbestsanierung. Fachleute helfen bei der Ausschreibung, bei derSuche nach leistungsfähigen Schieferdeckern - und mit Informationen,wo weitere Fördermittel von Bund, Ländern und Kommunen zur Verfügungstehen. Über einen Bankpartner werden zinsgünstige Darlehen für dieSanierung von Dächern und Fassaden angeboten.Rudi Klas geht es wie vielen, die vor drei Jahrzehnten neu gebauthaben. Er gehört jetzt zur Generation Sanierung - mit Anfang 60topfit und gemeinsam mit seiner Frau optimistisch, den weiterenLebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbringen. "Deshalb war esjetzt der richtige Zeitpunkt, noch einmal vernünftig in die Immobiliezu investieren." Neben dem Dach wurden auch gleich die Bäder gemacht- ebenfalls in Naturschiefer. Sollten die Kinder mal erben, werdensie es den Eltern danken. Bei vielen anderen entpuppt sich derNachlass bei der Renovierung als Altlast: Mindestens 60 Prozent allerzwischen 1960 und 1990 gebauten Häuser sind mit Asbest belastet.Asbestfasern wurde nicht nur auf Dächern, sondern auch in Boden- undWandplatten verarbeitet - nach einer Einschätzung des Bundesamtes fürBauwesen in insgesamt 3000 Produkten. Beim Ausbau ist besondereVorsicht geboten: "Möglichst nicht sägen, nicht brechen, Staubvermeiden und Schutzkleidung tragen", empfiehlt das Umweltbundesamt.Eine umfassende Sanierung sollte kein Laie selber machen - dennbeim Ausbau werden Millionen von Fasern pro Kubikmeter frei, diekrank machen können. Rudi Klas belastet das heute nicht mehr. Wenn erim Garten sitzt und auf die Nachbarhäuser schaut, hegt er Mitgefühl:"Die haben das alles noch vor sich." 