Generation Planning: Junge Reisende legen im Urlaub Wert auf Sicherheit (FOTO)

München (ots) -Abenteuer und Freiheit, aber nur mit der richtigen Vorbereitungund Absicherung gegen jegliche Risiken - das sagt eine neue Umfrageüber das Reiseverhalten junger Erwachsener in Deutschland aus.Je höher das Risiko, desto besser will ein Urlaub vorbereitet seinfür Reisende zwischen 18 und 29 Jahren: Befragt zu verschiedenenFaktoren, die die Vorbereitung auf eine Reise beeinflussen, geben78,3 Prozent an, auch im digitalen Zeitalter die Kopien allerwichtigen Dokumente mit sich zu führen. 75 Prozent versperren ihrGepäck mit einem Sicherheitsschloss und nahezu jeder Zweite sichertsein Zuhause mit einer Alarmanlage ab (45,7 Prozent). Große Bedeutungscheint auch die Gesundheit der Reisenden zu haben, denn viele achtenauf ihren Impfschutz (83,7 Prozent). Und für alle Fälle sind die 18-bis 29-Jährigen gut ausgestattet: 90,2 Prozent geben an, nur mitallen notwendigen Medikamenten zu verreisen. Krankheiten oder Unfällesind somit auch der wichtigste Grund, eine Reiseversicherungabzuschließen (60,9 Prozent).Viele befürchten KriminalitätAbenteuer ja, Gefahren nein: Sicherheitsstandards (29,3 Prozent)und die politische Lage (28,3 Prozent) sind einflussreiche Faktorenbei der Entscheidung für oder gegen ein Reiseziel. Vor allem beimUrlaub im Ausland sind viele der 18- bis 29-Jährigen vorsichtig: 39,1Prozent haben Angst vor Kriminalität - mehr als jeder Viertebefürchtet gar, einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen.Freiheiten auf Reisen genießenIst der sichere Rahmen gegeben, räumt sich ein Teil der jungenErwachsenen viel Freiraum für Spontanität ein. Jeder vierte Urlaubergestaltet seine Reiseplanung nach Ankunft gerne vor Ort. Vorteildabei ist, dass die Route beispielsweise flexibel je nach Wetterlageanpassbar ist. Außerdem fällt auf, dass viele nicht nur im Hinblickauf die Location Freiheiten und Spontanität genießen möchten. NachPartner (54,3 Prozent) und Freunden (54,7 Prozent) geben die 18- bis29-Jährigen an dritter Stelle an, am liebsten alleine zuverreisen(26,1 Prozent).Über die StudieInsgesamt 500 Deutsche ab 18 Jahren nahmen an der Studie teil, dieAllianz Global Assistance in Zusammenarbeit mit Marketagent.comdurchgeführt hat:Methode: Online-BefragungErhebungszeitraum: 20.11.2017 - 28.11.2017Umfang: 26 geschlossene und offene FragenGeschlecht: 250 Männer, 250 FrauenAltersstruktur: 18-29 Jahre (18,4 Prozent), 30-39 Jahre (16,2Prozent), 40-49 Jahre (22 Prozent), 50-59 Jahre (19,4 Prozent), 60-69Jahre (14,6 Prozent), älter als 69 Jahre (9,4 Prozent)