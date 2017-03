Generation Narzissmus - SYZYGY Studie zu deutscher Millennials

Bad Homburg (ots) - Willkommen bei der "Generation Narzissmus":Überlegenheitsgefühl, Exhibitionismus und Eitelkeit kennzeichnen dasLebensgefühl der Millennials in Deutschland. Sie sind die ersteGeneration der sogenannten Digital Natives, die zwischen 1981 und1998 geboren wurden und mit Handy & Co. groß wurden. Diese Generationmacht etwa 20% der deutschen Bevölkerung aus und stellt einenbesonders guten Indikator für die grundlegenden Veränderungen undTrends in unserer Kultur und Gesellschaft dar. Durch die häufigeNutzung neuer Technologien wie Smartphones, Social-Media und OnDemand-Apps sind Millennials deutlich narzisstischer geprägt alsandere Generationen in Deutschland. Moderne Technologien verändernnachweislich das Denken und Verhalten von Bevölkerungsgruppen. Diessind Kernergebnisse der Studie unter 1.024 Millennials, die von derDigitalagenturgruppe SYZYGY im Januar 2017 durchgeführt wurde.Weitere Ergebnisse im Überblick: Es besteht ein kausalerZusammenhang zwischen dem Narzissmus-Level der Millennials und ihrerNutzung von Selfies, Social Media und sogenannten On-Demand-Apps.Damit sind Apps wie der Fahrdienst Uber, Lieferservices wieLieferheld oder Streaming-Anbieter wie Netflix gemeint, die quasi miteinem Klick eine Sofort-Dienstleistung erbringen und dadurchNarzissmus befeuern. Bundesweit gesehen sind deutsche Millennials 13%narzisstischer veranlagt als ältere Generationen. Ihr Handy ist ihnenso wichtig, dass 48% lieber einen Monat kein Frühstück zu sich nehmenwürden als das Smartphone abzugeben. Und 28% der deutschenMillennials würden sogar eher einen Monat auf Sex verzichten als aufihr Handy. Auch die Nutzung von Fitness-Trackern undsprachgesteuerten Assistenten fördert nachweislich denNarzissmus-Grad dieser Generation. Fazit:Die Millennial-Generation in Deutschland dreht sich gerne um sichselbst und beansprucht für sich nur die besten Produkte undDienstleistungen. Somit ist die "Generation Narzissmus" eine echteHerausforderung für Unternehmen, die sie als Konsumenten gewinnenwollen. Es sind besondere Services und Technologien gefragt, dieihrem Ego schmeicheln und den Trend zur Selbstinszenierungunterstützen.Pressekontakt:Ingeborg Trampe, trampe communicationMail to: ingeborg@trampe-communication.deOriginal-Content von: SYZYGY, übermittelt durch news aktuell