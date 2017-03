"Generation Erdogan" - im Herzen türkisch, wo bleibt Deutschland? / Gast Birgül Akpinar (CDU) in "Zur Sache Baden-Württemberg", 16.3.2017 (VIDEO)

Stuttgart (ots) -"Generation Erdogan" - im Herzen türkisch, wo bleibt Deutschland /Kampfplatz Straße in "Zur Sache Baden-Württemberg", 16.3.2017Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR) am Donnerstag, 16. März 2016, 20.15 bis 21 Uhrim SWR Fernsehen in Baden-Württemberg.Zu den geplanten Themen gehören:"Generation Erdogan" - im Herzen türkisch, wo bleibt Deutschland?Mit dem Bau von Moscheen, dem Islamunterricht oder der doppeltenStaatsbürgerschaft sollte die Integration der Deutschtürken gefördertwerden. Doch derzeit scheinen deren Herzen eher für die Türkei alsfür Deutschland zu schlagen. Ist die Integration missglückt? Zu Gastim Studio ist Birgül Akpinar. Die 39-Jährige ist Mitglied imCDU-Landesvorstand. Ihrer Meinung nach ist die Loyalität zuDeutschland mit dem Doppelpass nicht garantiert. Sie fordert vonDeutschen mit Migrationshintergrund ein klares Bekenntnis zumGrundgesetz. Nur dann könne Integration gelingen.Vor Ort - warum die Verbitterung groß istSWR-Reporterin Alix Koch erfährt, dass sich deutschtürkischeErdogan-Unterstützer zum Teil nicht ernstgenommen fühlen. "Die Türkeiwird überall schlecht dargestellt. Erdogan kann tun, was er will -alles wird negativ kommentiert", ärgert sich eine Studentin. Sie hateinen deutschen Pass, im Herzen sei sie aber Türkin. Wie inDeutschland mit der Türkei und den Türken umgegangen werde, mache ihrAngst.Kampfplatz Straße - mit Hammer und Messer im HandschuhfachLaut einer Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats wurde fastjeder zehnte befragte Autofahrer schon tätlich angegriffen. Dabeikommen auch Waffen und andere gefährliche Gegenstände zum Einsatz.Der Esslinger Verkehrspsychologe Horst Verheyden therapiertAutofahrer, die wegen Alkohol- und Drogenproblemen oder aggressivemVerhalten im Straßenverkehr auffällig wurden. Seiner Meinung nach istdie Straße ein Spiegelbild der Gesellschaft. Der Druck wachse, dieNerven lägen immer schneller blank und der Aggression werde immeröfter am Steuer Luft gemacht.Gipfel-Treffen in Baden-Baden - Baugrube auf, Baugrube zuIm Vorfeld des G20 Finanzministertreffens in Baden-Baden wird dieGroßbaustelle am Leopoldsplatz zugeschüttet, um Rettungs- undFluchtwege zu ermöglichen. Nach dem Treffen wird die Baustelle wiederaufgerissen. Die Maßnahme kostet 90.000 Euro. Nun mussOberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) den Bürgerinnen und Bürgernerklären, wie diese Situation entstand.Ministerien im Streit - Biber schießen oder managen?Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) schlägt vor, Bibereinzufangen oder zu erschießen, um die von ihnen verursachten Schädenin der Landwirtschaft zu minimieren. Ein besseres "Bibermanagement"fordert hingegen Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). FürUmwelt-Staatssekretär Andre Baumann eignet sich die Jagd auf Bibernicht, den Konflikt zwischen Mensch und Tier zu lösen. DieBiberbeauftragte für den Bezirk Freiburg, Bettina Sättele, schlägtvor, dem Biber räumliche Grenzen zu setzen und ihn dort in Ruhe zulassen.Ein Jahr AfD im Landtag - die "Alternative", die auszog, um"auszumisten"Die AfD trat vor einem Jahr mit dem Anspruch an, verkrusteteStrukturen aufzubrechen und auszumisten. Auffällig wurde dieLandtagsfraktion im vergangenen Jahr jedoch durch ihre Teilung undWiedervereinigung, den Ausschluss eines Abgeordneten sowie den derbenTon ihrer Parlamentarier. Was wurde aus ihrem Vorhaben, eineAlternative zu den etablierten Parteien zu sein?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell