Generation 50Plus muss vom digitalen Bankgeschäft noch überzeugt werden / Über 50-Jährige nutzen Smartphones für Finanzgeschäfte sehr selten

Nürnberg (ots) - Die jungen Deutschen beflügeln die Entwicklungihres Landes zu einer digitalen Banknation. Zwar nutzen bereitsinsgesamt zwei Drittel aller Deutschen digitale Endgeräte für ihreBankgeschäfte, doch gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen denGenerationen. Unter den Befragten zwischen 18 und 29 Jahren verwenden83 Prozent ein Laptop oder Smartphone, um zum Beispiel den Kontostandzu prüfen. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen regelnebenfalls 83 Prozent ihre Finanzgeschäfte auf diese Art und Weise.Bei den Deutschen zwischen 50 und 79 Jahren handhaben es aber wenigerals die Hälfte so - lediglich 47 Prozent. Das sind Ergebnisse derrepräsentativen Studie "Liquidität 50Plus" im Auftrag der TeamBank,in deren Rahmen 1.002 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren imFrühjahr 2018 befragt wurden. Die Studie wird seit 2013 jährlicherhoben.Deutsche bevorzugen Laptop oder NotebookWenn die Deutschen zum Beispiel Überweisungen tätigen oder ihrenKontostand prüfen, nutzen sie vor allem Laptops oder Notebook. Bei 39Prozent der Befragten ist dies der Fall. Per Desktop-PC tätigen 37Prozent der Bundesbürger ihre Bankgeschäfte, mittels Smartphone 31Prozent und per Tablet lediglich 15 Prozent.Die Generation 50Plus erledigt ihre Bankgeschäfte seltener mitLaptop & Co. als die anderen Altersgruppen. So nutzen zum Beispiel 38Prozent der 18- bis 29-Jährigen ein Laptop oder Notebook zur Prüfungdes Kontostands oder für Geldanlagen, 40 Prozent der 30- bis49-Jährigen, aber nur 26 Prozent der 50- bis 79-Jährigen. BeimSmartphone ist der Unterschied noch größer. Unter den Jüngeren istdas Mobiltelefon bei 43 Prozent im Einsatz, in der mittlerenAltersgruppe bei 34 Prozent und bei den über 50-Jährigen bei nur neunProzent. "Die Generation 50Plus nutzt im Alltag wieselbstverständlich digitale Endgeräte", sagt Alexander Boldyreff,Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG, die vor allem für ihreProduktfamilie easyCredit bekannt ist. "Ihr fehlt aber noch dasVertrauen, auch Bankgeschäfte mittels dieser Geräte abzuwickeln. Hiermüssen die Institute ansetzen, Bedenken der älteren Kunden ernstnehmen und Hemmschwellen abbauen - auch durch offensive Beratung.Denn die Generation 50Plus wird aufgrund des demographischen Wandelsperspektivisch einen immer größeren Markt für Finanzdienstleistungenbilden. Diese hochattraktive Zielgruppe sollte auf keinen Fallvernachlässigt werden", so Boldyreff weiter.Befragte aller Altersgruppen schätzen Beratung von Mensch zuMenschTrotz der verfügbaren technischen Möglichkeiten ziehen vieleDeutsche beim Thema Finanzen einen persönlichen Ansprechpartner vor.Rund 78 Prozent der Befragten möchten sich bei Fragen zurAltersvorsorge oder Geldanlage mit einem Bankmitarbeiterzusammensetzen. Die Videoberatung mit einem Finanzberater aus Fleischund Blut ist jedoch bereits für 17 Prozent eine ernsthafte Option.Für den Austausch per E-Mail sind zwölf Prozent offen, für denOnline-Chat mit einem Berater elf Prozent. Eine Beratung durchkünstliche Intelligenz, wie per Sprachassistent oder mittels Chat miteinem Computerprogramm lehnt die absolute Mehrheit der Bundesbürgerab.Die über 50-Jährigen sind Beratungsangeboten - abgesehen vompersönlichen Gespräch mit einem Bankberater - deutlich wenigeraufgeschlossen als die Jüngeren. Eine Videoberatung kommt für 27Prozent der 18- bis 29-Jährigen infrage, bei der Generation 50Plussind es nur zehn Prozent. Die Jüngeren sind zu 24 Prozent für eineBeratung per Mail offen, bei der älteren Generation lediglich sechsProzent.Eine Infografik zur Studie steht unterhttps://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.