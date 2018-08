Generalzolldirektion unter neuer Leitung (FOTO)

Bonn (ots) -Colette Hercher ist die neue Präsidentin der GeneralzolldirektionDie bisherige Leiterin der Abteilung Zoll, Umsatzsteuer undVerbrauchsteuern im Bundesministerium der Finanzen (BMF), FrauMinisterialdirektorin Colette Hercher, hat heute ihr neues Amt alsPräsidentin der Generalzolldirektion (GZD) angetreten.Frau Hercher, gebürtige Hessin, ist Volljuristin und seit 1991 inder Bundeszollverwaltung tätig. Seitdem hat sie dieunterschiedlichsten Funktionen ausgeübt, beispielsweise alsPräsidentin der ehemaligen Bundesfinanzdirektion Nord im Hamburg.Zum 1. August 2018 wurde sie auf Vorschlag vonBundesfinanzminister Olaf Scholz zur neuen Präsidentin derGeneralzolldirektion ernannt.Die Generalzolldirektion ist eine 2016 gegründeteBundesoberbehörde mit Hauptsitz in Bonn, die sich in neun Direktionenan verschiedenen Standorten, darunter das Zollkriminalamt in Kölnsowie das Bildungs- und Wissenschaftszentrum in Münsteruntergliedert. Ihr obliegt die operative Steuerung des Zolls mitseinen rund 39.000 Zöllnerinnen und Zöllnern. Sie unterstützt dieörtlichen Behörden (Haupt- und Zollfahndungsämter) und arbeitet demBundesministerium der Finanzen fachlich zu.Vor dem Hintergrund nationaler und globaler Entwicklungen inWirtschaft, Politik und Gesellschaft, die sich auch auf die operativeAufgabenerledigung des Zolls als moderne Finanz-, Wirtschafts- undBürgerverwaltung auswirken, wartet auf die neue oberste Chefin fürden operativen Bereich des Zolls eine besonders verantwortungsvolleAufgabe. Präsidentin Hercher: "Ich freue mich auf dieHerausforderung, die Generalzolldirektion und den Zoll insgesamtgemeinsam mit meinen vielen Kolleginnen und Kollegen weiterentwickelnzu können."Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleJürgen WamserTelefon: +49 (0) 228 303 11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell