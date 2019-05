Generalverdacht gegen Reisende stoppen: Piratenpartei fordert Konsequenzen nach Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten

Berlin (ots) - In seinem heute veröffentlichten Tätigkeitsbericht[1] kritisiert der Bundesdatenschutzbeauftragte die EU-Systeme zurÜberwachung von Reisenden als "höchst besorgniserregend". Dr. PatrickBreyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl, forderteinen neuen Ansatz in der Sicherheitspolitik."Die scharfe Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten amanlasslosen Generalverdacht gegen Reisende in der EU mussKonsequenzen haben:Dass umfangreiche Informationen über die Passagiere jedes Flugesin die EU oder aus der EU erfasst werden und ihre Maschinenanalysezur Verdächtigung unbescholtener Bürger genutzt wird, ist längst fürgrundrechtswidrig erklärt worden und muss beendet werden!An Nicht-EU-Bürgern wird ein biometrisches Identitätsregistererprobt, das schon bald auch EU-Bürger zu erfassen droht.Das EU-Forschungsprojekt iBorderCtrl zur Entwicklung einesVideo-Lügendetektors zeigt sehr deutlich, dass die vermeintlichenintelligenten Grenzen in Wirklichkeit auf dummer Statistik beruhenund zu Verdächtigungsmaschinen ausufern. Ich klage vor demEuropäischen Gerichtshof gegen die weitgehende Geheimhaltung diesesProjekts [2].Ständige Beobachtung und Verdächtigung zerstört unsere freie undoffene Gesellschaft. Europa sollte die gefährliche Unsicherheitunserer Informationstechnik in Angriff und die Hersteller in diePflicht nehmen, statt der rechten Bedrohungs- und Migrationshysterienachzugeben."Quellen/Fußnoten:[1] Tätigkeitsbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten 2017-2018:http://ots.de/AdnAKn[2] Patrick Breyer verklagt EU-Kommission wegen Geheimhaltung desProjekts: http://ots.de/iBg38wPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell