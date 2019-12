'Generalstreik' in Frankreich - Chaos und Krawalle erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich rüstet sich mit einem riesigen Sicherheitsaufgebot für einen Streik, der das gesamte Land lahmlegen könnte.



Allein in der Hauptstadt werden am Donnerstag 6000 Polizisten im Einsatz sein. Zu dem großen "Generalstreik" gegen die Rentenform haben zahlreiche Gewerkschaften aufgerufen. Züge, Metro, Bus - alles soll weitestgehend stillstehen. Aber auch an Schulen, im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern oder der Justiz soll die Arbeit niedergelegt werden. Es wird aber nicht die gesamte Arbeiterschaft des Landes die Arbeit niederlegen.

Die Behörden rechnen bei Demonstrationen in Paris wieder mit heftigen Ausschreitungen. In ganz Frankreich sind nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner 245 Demonstrationen angemeldet. In Paris soll es einen großen Demonstrationszug geben. Grund für den Ausstand ist die geplante Rentenreform. Sie gilt als wichtigste Sozialreform von Staatschef Emmanuel Macron. Das neue System soll die Zersplitterung in Einzelsysteme für bestimmte Berufsgruppen beenden. Arbeitnehmer sollen auch dazu gebracht werden, länger zu arbeiten./nau/DP/fba