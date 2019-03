LONDON (dpa-AFX) - Die von Großbritanniens Premierministerin Theresa May erreichten Änderungen am Brexit-Abkommen räumen die Bedenken des britischen Generalstaatsanwalts nicht aus.



Das geht aus einem Gutachten hervor, das am Dienstag in London veröffentlicht wurde./si/DP/tav

