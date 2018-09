Generalleutnant Carsten Jacobson nach 44 Dienstjahren verabschiedet (FOTO)

Lohheide/Niedersachsen (ots) -Am 30. August sind in der Niedersachsen-Kaserne fast 300Soldatinnen und Soldaten zu Ehren von Generalleutnant CarstenJacobson angetreten. Mit feierlichem Appell und Großem Zapfenstreichhat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, denKommandeur des Feldheeres, General Jacobson, in den Ruhestandverabschiedet. Generalleutnant Johann Langenegger wird seinNachfolger.Als Kommandeur Einsatz und Stellvertreter des Inspekteurs desHeeres war Jacobson seit Juli 2015 Teil der Heeresführung desKommandos Heer und somit wichtigster Berater des Inspekteurs desHeeres. "Im In- und Ausland eilt ihm bis heute ein außerordentlicherRuf voraus. Einen wesentlichen Teil seiner Arbeit hat er derZusammenarbeit mit internationalen Streitkräfte gewidmet", sagteHeeresinspekteur Vollmer in seiner Rede.Zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.september2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB4BJVY926DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell