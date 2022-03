Generalinspekteur: Flüchtlingskapazitäten der Bundeswehr begrenzt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Generalinspekteur Eberhard Zorn sieht begrenzte Möglichkeiten der Bundeswehr zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen in Kasernen oder auf Übungsplätzen. "Wir werden so gut unterstützen, wie es geht", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). "Wir werden aber auch freie Kapazitäten für US-Streitkräfte vorhalten müssen, wenn sie über den Atlantik kommen, um von Deutschland aus an die Ostflanke der NATO zu ziehen", gab der Generalinspekteur zu bedenken.

Foto: über dts Nachrichtenagentur