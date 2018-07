Generali Gruppe Schweiz ernennt Mike Fuhrmann zum neuen Marketing-Chef

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Zürich (awp) - Bei Generali Schweiz übernimmt Mike Fuhrmann die Leitung des Bereichs Marketing und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Fuhrmann werde seine Stelle am 20. August antreten, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Er folgt auf Roger Stieger, der innerhalb der Gruppe den neu geschaffenen Bereichs Corporate Social Responsibility leiten wird. Fuhrmann hat laut den Angaben über 15 Jahre Erfahrung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.