Generali in Deutschland erzielt Rekordergebnis dank strategischer Neuausrichtung (FOTO)

München (ots) -- Operating Result steigt auf Rekordergebnis von 847 Mio. EUR(+12,3% seit dem Start des Programms "Simpler, Smarter for You"vor zwei Jahren; +7,0% im Jahr 2016 gegenüber 2015)- Erfolgreiche Smart-Insurance-Offensive mit zahlreicheninnovativen Produkten- Lebensversicherung: Business-Mix im Sinne der "Neuen Normalität"optimiert, mit Wachstum in Biometrie und bei fondsgebundenenProdukten- Schaden- und Unfallversicherung: Combined Ratio um 2,5%-Punkteauf 90,0% stark verbessert mit Spitzenposition unter den großenVersicherern, kontinuierliche Steigerung der Beiträge mit gutemWachstum in der Kfz-Versicherung- Vereinfachte und kundennahe Governance-Struktur sowie effizienteProzesse führen zur Senkung der Gesamtkosten um 117 Mio. EUR inknapp zwei JahrenDie Generali in Deutschland - zweitgrößter deutscherErstversicherer und Teil der internationalen Generali Group -erzielte im Geschäftsjahr 2016 trotz eines herausforderndenMarktumfelds ein Rekordergebnis. Dank der strategischenNeuausrichtung, die im Jahr 2015 gestartet wurde, konnte die Generaliin Deutschland ihr Operating Result auf 847 Mio. EUR (+7,0% GJ 2015;+12,3% in zwei Jahren) erneut steigern. Dieses ausgezeichneteErgebnis wird vor allem durch positive und beschleunigte Effekte desVier-Säulen-Programms "Simpler, Smarter for You" getragen. Es basiertauf vereinfachten Governance- und Organisations-Strukturen, einer"Neuen Normalität" in der Lebensversicherung, derSmart-Insurance-Offensive sowie einer größeren Kunden- undVertriebsnähe. Darüber hinaus konnte die Generali in Deutschland ihreKosten erheblich senken und ihre Combined Ratio deutlich verbessern.Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali DeutschlandAG, sagt: "Vor knapp zwei Jahren haben wir unsere strategischeNeuausrichtung in Deutschland eingeleitet und 2016 mit voller Kraftfortgesetzt. Wir liegen damit vor unserem selbst gesteckten,ambitionierten Zeitplan und haben auch noch Luft nach oben. Unseregute Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 verdeutlicht: Wir sinderfolgreich und unsere Arbeit trägt jetzt weitere Früchte. Meinherzlicher Dank gilt unseren motivierten Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, unseren Vertriebspartnern sowie unseremManagement-Team, die alle maßgeblich zu dieser positiven Entwicklungbeigetragen haben. Unser langfristiges Ziel ist es, die GeneraliGruppe in Deutschland zum führenden Privatkundenversicherer zumachen."STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND EFFEKTIVITÄTDie Gesamtkosten (netto ohne Provisionen) wurden durch dieVereinfachung der Governance- und Organisations-Strukturen sowie neueeffizientere Prozesse um 117 Mio. EUR auf 1.387 Mio. EUR gesenkt.Dabei lag der Schwerpunkt eindeutig auf den Sachkosten. DerPersonalabbau erfolgte sozialverträglich über ein umfassendesFreiwilligenprogramm. Seit dem Start der strategischen Neuausrichtungvor zwei Jahren wurde auch eine neue Generation des Managementsetabliert, die in der Regel aus internen Talenten rekrutiert wurde.ERFOLGREICHE VERÄNDERUNG DES BUSINESS-MIX IN LEBEN - STEIGERUNGDER PROFITABILITÄT IN SCHADEN UND UNFALLIm Bereich der Lebensversicherung sieht die Strategie der "NeuenNormalität" eine Fokussierung auf weniger kapitalintensive Produkteund eine Optimierung des Business-Mix vor. Vor dem Hintergrund desanhaltenden Niedrigzinsumfelds hat die Generali das Neugeschäft inden Vertriebskanälen bereits auf moderne und innovative Produkte mitgeringen Garantien, aber mit höheren Renditechancen für die Kundenumgestellt. Bei Hybrid- / fondsgebundenen Produkten und reinenRisikolebensversicherungen ist die Generali in Deutschland mit ihrenUnternehmen AachenMünchener und CosmosDirekt bereits Marktführer. DieGenerali Leben hat den Vertrieb traditioneller Sparprodukte drastischreduziert und das Bestandsmanagement durch effizientere Prozesseoptimiert.Die Beiträge in der Lebensversicherung sind erwartungsgemäß auf12.576 Mio. EUR (-11,1% GJ 2015) zurückgegangen. Auch diestrategische Verlagerung führte zu einer Reduzierung bei denGarantieprodukten von 18,8%. Demgegenüber konnte die fondsgebundeneLebensversicherung (inkl. Hybridprodukte) bei den Beiträgen weiterzulegen (+0,9% GJ 2015) und nimmt mittlerweile einen Anteil von 32%am Gesamtportfolio ein.In der Schaden- und Unfallversicherung steigerte die Generali inDeutschland ihre Beitragseinnahmen auf 3.651 Mio. EUR (+1,2% GJ2015). Dieses Wachstum wurde vor allem von der positivenPrämienentwicklung in der Kfz-Versicherung getrieben (+2,3% GJ 2015).Gegenüber dem Vorjahr konnte die Gruppe ihre Combined Ratio erneutdeutlich verbessern: Sie lag im Geschäftsjahr 2016 bei 90,0%(-2,5%-Punkte GJ 2015) - das ist im Branchenvergleich einhervorragender Wert. Durch die Einführung effizienter und innovativerProzesse im Schadenmanagement konnte die Kostenquote um 0,9%-Punktegesenkt werden. Bei insgesamt geringeren Aufwendungen fürElementarschäden konnte die Gesamtschadenquote - trotz höhererBelastungen im Großschadenbereich - über das Geschäftsjahr 2016hinweg verringert werden.ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG DER SMART-INSURANCE-OFFENSIVE: ANGEBOTWIRD WEITER AUSGEBAUTMit der Einführung von smarten Versicherungsprodukten hat dieGenerali in Deutschland einen fundamentalen Wandel in der Brancheeingeleitet und sich als Vorreiter der digitalen Transformationpositioniert. Im Zeitalter der Digitalisierung steht der Kunde mitseiner persönlichen Lebensweise für die Generali mehr denn je imMittelpunkt. Als erster Versicherer in Deutschland hat die Generaliim Laufe des Jahres 2016 eine umfassende Smart-Insurance-Offensivegestartet, mit der der Konzern die Möglichkeiten der Digitalisierungkonsequent nutzt.Giovanni Liverani betont: "Mit unserer Smart-Insurance-Offensiveerfinden wir Versicherungen neu. Uns gelingt damit die Transformationvom Versicherer im Schadenfall zum aktiven Begleiter unserer Kunden,um deren Risiken zu senken. Das Feedback unserer Kunden und desMarktes bestätigt, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben.2017 werden wir unsere smarten Versicherungsprodukte und Servicesweiter ausbauen und auf alle Vertriebskanäle ausdehnen."Generali Vitality, das einzigartige verhaltensbasierteGesundheitsprogramm, ging am 1. Juli 2016 in Deutschland an den Start- zunächst in Verbindung mit Berufsunfähigkeits- undRisikolebensversicherungen der Generali Versicherungen. Seit Dezember2016 bietet der Maklerversicherer Dialog Risikolebensversicherungenmit Vitality-Option an. Das Neugeschäftsvolumen ist durch GeneraliVitality im Vergleich zum Zeitraum vor dem 1. Juli 2016 um über 60%bei Berufsunfähigkeits- und um rund 80% beiRisikolebensversicherungen gestiegen. Ab Mitte 2017 wirdCosmosDirekt, Deutschlands Nr. 1 in der Direktversicherung, GeneraliVitality als Option bei Risikolebensversicherungen anbieten.CosmosDirekt ist Marktführer in dieser Sparte. Zum gleichen Zeitpunktwird die Dialog Generali Vitality auch auf ihreBerufsunfähigkeitstarife ausweiten.Auch die Nachfrage nach Smart-Home-Lösungen unter GeneraliDomocity verläuft sehr positiv. Sowohl die CosmosDirekt als auch dieGenerali Versicherungen kooperieren bei Smart-Home-Lösungen mitDevolo, einem Spezialisten für intelligente Heimvernetzung. Ab April2017 wird die Devolo-Kooperation auch auf die AachenMünchener undihren exklusiven Vertriebspartner Deutsche Vermögensberatungausgedehnt. Des Weiteren bietet CosmosDirekt über eine Kooperationmit der Google-Schwester "Nest Labs" ab sofort eineHausratversicherung mit einem smarten Rauchgasmelder an.Mit Generali Mobility hat die Generali in Deutschland im Herbst2016 eine innovative Telematiklösung für die Kfz-Versicherung auf denMarkt gebracht: Mithilfe einer App von "MyDrive", die dasFahrverhalten der Kunden analysiert, bietet die Gruppeunterschiedliche Telematikprodukte an.Ein weiteres Produkt, das bereits zu Beginn derSmart-Insurance-Offensive Anfang 2016 eingeführt wurde, ist dererweiterte 360°-Rechtsschutz der Advocard mit IDPROTECT: Der360°-Rechtsschutz bietet umfassenden Schutz zur Absicherung vorIdentitätsmissbrauch im Internet sowie eine kostenfreieOnline-Rechtsberatung.VERTRIEBSMODELL MIT GROSSER KUNDENNÄHEEinen wichtigen Anteil am positiven Geschäftsergebnis hat diestarke Aufstellung des Vertriebs der Generali in Deutschland: Einegroße Kundennähe ermöglichen die einzigartige Vertriebsstärke derDeutschen Vermögensberatung, wie auch das umfassende und starkeVertriebsnetzwerk der Generali Versicherungen sowie die CosmosDirekt,Deutschlands führender Direktversicherer.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 16,2 Mrd. EURBeitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener,CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, AdvocardRechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.GENERALI GROUPGenerali ist eine unabhängige, italienische Gruppe mit starkerinternationaler Präsenz. Sie wurde 1831 gegründet, gehört weltweit zuden führenden Versicherungsunternehmen und ist in über 60 Ländern mitBeitragseinnahmen von insgesamt mehr als 70 Mrd. EUR im Jahr 2016vertreten. Mit weltweit über 74.000 Mitarbeitern, die 55 MillionenKunden betreuen, nimmt der Konzern eine führende Position in denwesteuropäischen Ländern ein und gewinnt auf den Märkten in Mittel-und Osteuropa sowie Asien zunehmend an Bedeutung. 