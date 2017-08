Generali Deutschland bietet Marathon-Teilnehmern kostenfreie Assistance-Leistungen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

München (ots) -- FreeProtectRun schützt Teilnehmer der von Generali Deutschlandunterstützten Marathon-Topveranstaltungen- Kosten für Assistance-Paket mit Pannenhilfe, Abschleppservice,Fahr- und Haushaltsdienst sowie Gesundheitstelefon werden vonGenerali übernommen- FreeProtectRun ist Teil der nationalen Sponsoring-Initiative"Generali bewegt Deutschland" zur Förderung einergesundheitsbewussten LebensweiseDie Generali Deutschland engagiert sich noch stärker in derdeutschen Läufer-Community. Seit diesem Jahr ist derVersicherungskonzern mit seiner nationalen Initiative "Generalibewegt Deutschland" Partner der Marathon-Topveranstaltungen inMünchen, Berlin, Frankfurt/Main und Köln. Rund 140.000Laufbegeisterte werden 2017 bei diesen vier Events an den Startgehen. Allen Teilnehmern bietet die Generali mit "FreeProtectRun"jetzt einen besonderen Service - ein Versicherungspaket mitzahlreichen Assistance-Leistungen in Form von Notfallhilfe amLaufwochenende."FreeProtectRun" besteht aus Pannenhilfe und Abschleppservice beiAn- und Abreise zum Marathon, Fahrdienst und Haushaltsunterstützungbei einem Unfall während der Sportveranstaltung sowie einemGesundheitstelefon mit allgemeiner Beratung zu medizinischen Fragen.Eine kostenlose Arztvermittlung am Veranstaltungsort rundet dasumfangreiche Paket ab.Stefan Göbel, Leiter Externe Kommunikation und verantwortlich fürdas Sponsoring der Generali Deutschland AG: "Unser Engagement imLaufsport spiegelt in besonderer Weise unsere Unternehmensstrategieund unsere bislang einzigartige Produktinnovation Generali Vitalitywider, die mit Präventionsanreizen die Lebensqualität unserer Kundenverbessert. Das FreeProtectRun-Paket passt ausgezeichnet dazu: Mitunserer Unterstützung können sich die Teilnehmer voll und ganz aufihren Lauf freuen. Und sollte unterwegs doch etwas passieren, sindwir für sie da!"Der Abschluss der Serviceleistung erfolgt ganz einfach undkomplett digital unter www.generali.de/freeprotect. DerVersicherungsschutz gilt über fünf Tage und beginnt jeweils amDonnerstag vor dem Marathon-Event und endet automatisch am Montagnach der Veranstaltung.SPONSORINGSTRATEGIE "GENERALI BEWEGT DEUTSCHLAND""Generali bewegt Deutschland" setzt sich aus drei Bausteinenzusammen: Der erste ist das Sponsoring derMarathon-Topveranstaltungen in München, Berlin, Frankfurt/Main undKöln. In der hessischen und auch in der rheinischen Metropoleübernimmt das Unternehmen die Titelsponsorenschaft für die jeweiligenStaffelläufe. In München wird es 2018 durch das Engagement vonGenerali erstmals den "Generali Family Day" geben, der Kinder undJugendliche an sportliche Aktivitäten heranführen soll. In Berlinübernimmt Generali als Titelsponsor das Patronat für den "GeneraliFrühstückslauf" - einer Veranstaltung vor dem offiziellenMarathon-Event, um Menschen für das Laufen als Gemeinschaftserlebniszu begeistern.Mit dem zweiten Baustein unterstützt Generali mehr als 20regionale Lauf-Veranstaltungen im Breitensport flächendeckend in ganzDeutschland. Damit setzt Generali nicht nur auf nationaleGroßereignisse, sondern ermöglicht auch Freizeit- undGelegenheitsläufern die Teilnahme an sportlichenWettkampfereignissen.Eine Online-Kampagne bildet den dritten Baustein von "Generalibewegt Deutschland" - mit einem aktiven Engagement vonMarkenbotschafterin Angelique Kerber. Über einen Zeitraum von einemhalben Jahr werden Kerber und die Generali über verschiedeneSocial-Media-Kanäle Maßnahmen initiieren, die die Menschen inDeutschland zu mehr Bewegung im Alltag motivieren sollen.Weitere Informationen zu FreeProtectRun unter:https://www.youtube.com/watch?v=vYSZXM6dDfEGENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 16,2 Mrd. EURBeitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener,CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, AdvocardRechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.Pressekontakt:Stefan GöbelLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Dirk BrandtExterne KommunikationT + 49 (0) 89 5121-2257Ronald VoigtExterne KommunikationT + 49 (0) 221 1636-2468presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 7D-81737 Münchenwww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: Generali Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell