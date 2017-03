Generali Altersstudie 2017 - Generation der 65- bis 85-Jährigen mehrheitlich zufrieden, aktiv und engagiert (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Berlin (ots) -- Generali Altersstudie 2017 untersucht Lebenssituation ältererMenschen in Deutschland- Befragung von mehr als 4.100 Bundesbürgern im Alter zwischen 65und 85 Jahren durch Institut für Demoskopie Allensbach- Initiator Generali Deutschland will aktiv dazu beitragen, aufBasis von Fakten die älter werdende Gesellschaft für alleGenerationen lebenswert und gerecht zu gestaltenDie große Mehrheit der 65- bis 85-Jährigen in Deutschland blicktzufrieden auf das eigene Leben. Die materielle Situation dieserGeneration hat sich in den vergangenen vier Jahren nochmalsverbessert und der Gesundheitszustand ist stabil positiv. Zu diesemErgebnis kommt die Generali Altersstudie 2017, die das Institut fürDemoskopie Allensbach im Auftrag der Generali Deutschland AG nach2013 zum zweiten Mal durchgeführt hat. Allerdings fallen Unterschiedezwischen sozialen Schichten und Regionen auf.Die Generali Altersstudie 2013 zeigte deutlich ein neues Bild vomAlter: Statt passiv und zurückgezogen sind ältere Menschenhierzulande mehrheitlich optimistisch, aktiv und motiviert. Diesbestätigt auch die repräsentative Neuauflage, bei der 4.133 Personenbefragt wurden.Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali DeutschlandAG: "Als Generali wollen wir das Leben aller Menschen nicht nurversichern, sondern es verbessern. Wenn wir eine älter werdendeGesellschaft lebenswert gestalten wollen, müssen wir dieLebenssituation unserer älteren Mitbürger kennen und verstehen. Nurso können wir ihnen bis ins hohe Alter ein eigenverantwortliches undselbstbestimmtes Leben ermöglichen."Michael Sommer, Projektleiter der Generali Altersstudie vomInstitut für Demoskopie Allensbach: "Die Lebenszufriedenheit ältererMenschen ist heute mit einer Vielzahl an Faktoren verknüpft, dievoneinander abhängig sind. Dieses sind die wirtschaftliche Lage, derGesundheitszustand oder auch die Herausforderung, die Technisierungmeistern zu können. So sehen 65- bis 85-Jährige aus unteren sozialenSchichten ihre gesundheitliche Situation oftmals kritisch, fühlensich gleichzeitig von neuen Techniken überfordert und sind alles inallem häufig deutlich unzufriedener mit dem eigenen Leben alsPersonen aus höheren sozialen Milieus."HOHE LEBENSZUFRIEDENHEIT, ABWECHSLUNG UND MOBILITÄTViele Menschen der Generation der 65- bis 85-Jährigen geben ihrgefühltes Alter deutlich geringer an als ihr tatsächliches - und zwarum rund 7,5 Jahre. Auffällig ist, dass diese Wahrnehmung übergreifendauch bei den 80- bis 85-Jährigen zu beobachten ist. Jeder zweiteBefragte (49 Prozent) dieser Altersgruppe fühlt sich - allenAltersbeschwerden zum Trotz - jünger als es seinem kalendarischenAlter entspricht. Insgesamt zeichnet die Generation ein positivesLebensgefühl aus. Auf einer Skala von Null ("überhaupt nichtzufrieden") bis zehn ("völlig zufrieden") wählen die 65- bis85-Jährigen im Durchschnitt die Skalenstufe 7,2. Auffällig in diesemZusammenhang ist, dass es regional gesehen in Deutschland keinewesentlichen Unterschiede gibt. Während Schleswig-Holstein dasRanking mit einem Wert von 7,5 anführt, liegt der NachbarMecklenburg-Vorpommern als Schlusslicht mit 6,8 nur unwesentlichzurück.Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Mehrheit der älterenGeneration führt ein abwechslungsreiches und aktives Leben. So istmehr als die Hälfte (58 Prozent) der 65- bis 85-Jährigen heute nochmit dem eigenen Auto unterwegs. Bei den 65- bis 69-Jährigen (69Prozent) sind dies mehr als doppelt so viele wie 1985 (30 Prozent).Bei den 80- bis 85-Jährigen ist der Anteil der Autofahrer sogar ummehr als das Zehnfache angestiegen. 38 Prozent dieser Altersklassenutzen heute noch den eigenen PKW.IM DURCHSCHNITT STEIGENDE ALTERSEINKOMMEN, ABER DEUTLICHEUNTERSCHIEDEFast zwei Drittel (62 Prozent) der 65- bis 85-Jährigen ziehen einepositive Bilanz ihrer wirtschaftlichen Lage. Zehn Prozent bezeichnenihre finanzielle Situation als sehr gut, 52 Prozent als gut. 31Prozent der älteren Menschen in Deutschland bezeichnen ihre eigenewirtschaftliche Lage als durchschnittlich, sechs Prozent stufen sieals eher schlecht oder schlecht ein.Interessanterweise führt die positive Bilanz der eigenen Situationnicht dazu, dass die Befragten die finanzielle Lage der eigenenAltersgruppe insgesamt als positiv einschätzen. Vielmehr wird diewirtschaftliche Lage der älteren Menschen in Deutschland deutlichnegativer eingestuft als die eigene Situation. 48 Prozent der 65- bis85-Jährigen gehen davon aus, dass die materielle Situation dermeisten älteren Menschen in Deutschland mäßig ist; weitere 31 Prozentvermuten sogar, dass es den meisten ihrer Altersgenossen schlechtgeht.Insgesamt verfügen die 65- bis 85-Jährigen über einHaushalts-Nettoeinkommen von durchschnittlich 2.410 Euro im Monat. ImVergleich mit den Ergebnissen der Studie 2013 sind dies gut 200 Eurooder zehn Prozent mehr. Die persönlichen, frei verfügbaren Mittel der65- bis 85-Jährigen sind in vier Jahren um 20 Prozent von monatlich522 Euro auf 628 Euro gestiegen. Allerdings gibt es erheblicheUnterschiede: Das frei verfügbare Einkommen differiert zwischen 351Euro bei Personen der Gruppe mit niedrigerem Einkommen unddurchschnittlich 1.027 Euro bei Personen der Gruppe mit höheremEinkommen.ÜBERWIEGEND POSITIVE GESUNDHEITSBILANZDie Unterschiede zwischen den sozialen Schichten zeigen sich nichtnur im Einkommen, sondern auch in der persönlichen Gesundheitsbilanz.40 Prozent der 65- der 85-Jährigen bewerten ihren Gesundheitszustandals uneingeschränkt positiv. Doch während 52 Prozent der 65- bis85-Jährigen aus den höheren sozialen Schichten eine positive Bilanzihres Gesundheitszustandes ziehen, ist dies nur bei 28 Prozent derGleichaltrigen aus den unteren sozialen Schichten der Fall.Gleichzeitig kennen elf Prozent der 65- bis 85-Jährigen dieSituation, auf Hilfe und Pflege durch andere angewiesen zu sein,bereits aus eigener Erfahrung. Diese Erfahrungen nehmen jenseits der80 Jahre auf 21 Prozent zu. Insgesamt 20 Prozent der 65- bis85-Jährigen sind mit der Situation konfrontiert, dass ihr PartnerPflege benötigt.DEUTLICHE UNTERSCHIEDE AUCH BEI TECHNISCHEN ENTWICKLUNGEN UNDDIGITALEN MEDIENAuch beim Umgang mit technischen Entwicklungen zeigen sich großeUnterschiede. So nutzt immerhin jeder Zweite der 65- bis 85-Jährigendas Internet. Auffällig dabei ist, dass von den 65-bis 74-Jährigenzwei Drittel im digitalen Netz unterwegs sind, bei den 75- bis85-Jährigen hingegen nur ein Drittel. Besonders stark unterscheidetsich die Internetnutzung in den verschiedenen Einkommensgruppen.Während gerade einmal 23 Prozent der 65- bis 85-Jährigen aus denunteren sozialen Schichten online aktiv sind, sind es bei denGleichaltrigen aus der Oberschicht 81 Prozent.Generell zeigt sich beim Thema Technik eine Spaltung: Insgesamtgaben 34 Prozent der 65- bis 85-Jährigen an, Interesse an neuerTechnik zu haben und gerne etwas Neues auszuprobieren. Bei Personenaus der Oberschicht waren es sogar mehr als die Hälfte (52 Prozent).Dagegen fühlen sich 39 Prozent aller Befragten von neuer Technikgenervt und überfordert. Bei Personen mit niedrigeremsozioökonomischen Status sind es gar 51 Prozent.Dr. Andrea Timmesfeld, Head of Public Affairs & CommunityEngagement, verantwortlich für das politische und gesellschaftlicheEngagement der Generali in Deutschland: "Digitale Innovationen könnenLebensqualität und Selbstständigkeit im Alter enorm unterstützen.Hier können wir als Versicherer einen umfassenden Beitrag leisten.Die Studie zeigt, dass ein Teil der älteren Menschen dieserEntwicklung aufgeschlossen gegenübersteht, eine andere Gruppeallerdings Gefahr läuft, digital abgehängt zu werden. Wir müssen unsalso überlegen, wie wir diese Gruppe mit digitalen Innovationenbesser erreichen können."SOZIALE KONTAKTE ESSENZIELLSoziale Beziehungen, das ergab die Studie ebenso, sind gerade fürältere Menschen von immenser Bedeutung - und zwar innerhalb undaußerhalb der eigenen Familie. So schätzen drei Viertel der 65- bis85-Jährigen das Zusammensein mit anderen und sind gerne unterMenschen. Insgesamt haben 73 Prozent der 65- bis 85-Jährigen Kinderund Enkelkinder. 25 Prozent der 65- bis 85-jährigen Eltern sehen ihreKinder täglich oder fast täglich, weitere 29 Prozent mindestenseinmal pro Woche.Zwei Drittel der 65- bis 85-Jährigen leben mit einem Partnerzusammen. 69 Prozent können zudem auf einen festen Freundes- undBekanntenkreis zurückgreifen, mit dem sie sich regelmäßig treffen. 41Prozent der Älteren bezeichnen ihren Bekanntenkreis zudem als groß.Drei Viertel aller 65- bis 85-Jährigen wissen, dass sie sich in einerschwierigen Lage auf ihre Kinder verlassen können; zwei Drittel, dasssie sich auch auf ihren Partner verlassen können. 53 Prozent sindsich um die Unterstützung guter Freunde bewusst, 39 Prozent bauen aufdie Nachbarschaftshilfe. Dass es niemanden gibt, an den man sich ineiner schwierigen Lage wenden kann, sagt gerade einmal einer vonHundert der heute 65- bis 85-Jährigen.IMMENSE BEDEUTUNG DES GEFÜHLS, GEBRAUCHT ZU WERDENDarüber hinaus belegt die Studie, dass die Möglichkeit, trotzaltersbedingter Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhabenzu können, für die Generation der 65- bis 85-Jährigen von zentralerBedeutung ist. Sowohl Teilhabe als auch die Übernahme vonVerantwortung für das eigene und das Leben von Mitmenschen innerhalbund außerhalb der Familie (Mitverantwortung) sind besondersausgeprägt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich 42Prozent der 65- bis 85-Jährigen derzeit ehrenamtlich engagieren.Auffallend sind hier jedoch die regionalen Unterschiede: Während sichin Brandenburg jeder Zweite (51 Prozent) ehrenamtlich betätigt, sindes in Thüringen lediglich 29 Prozent der Befragten.Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse, Direktor des Instituts fürGerontologie der Universität Heidelberg, betont den Aspekt derVerantwortung: "Die Verantwortungsperspektive ist von überragenderBedeutung, wenn man das Altern verstehen möchte." Prof. Kruse istsowohl Mitglied des fünfköpfigen wissenschaftlichen Beirats derGenerali Altersstudie als auch Vorsitzender derAltenberichtskommission der Bundesregierung und stellvertretenderVorsitzender des Deutschen Ethikrates. "Die Befunde der GeneraliAltersstudie belegen deutlich, dass ältere Menschen mit dieserLebensphase sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen verbinden. DasAltern wird als Gestaltungsauftrag empfunden", fasst Prof. Krusezusammen. Aus seiner Sicht belegen die empirischen Befunde derGenerali Altersstudie 2017 die politischen Handlungsempfehlungen dervon ihm geleiteten Regierungskommission. "Es darf nicht mehr bloßdarum gehen, alte Menschen zu versorgen. Vielmehr brauchen wirStrukturen, in denen Menschen zugleich Sorge empfangen und Sorgetragen können - und zwar unabhängig von ihrem Alter und körperlichenoder kognitiven Einbußen.""Die Ergebnisse der Generali Altersstudie weisen auf einengemeinsamen Auftrag an Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft hin.Es wird künftig noch stärker darum gehen, Eigenverantwortung undPrävention zu stärken und zu unterstützen. Wir richten unsereProdukte und Dienstleistungen konsequent darauf aus", erläutert Dr.Timmesfeld.Infografiken zur Generali Altersstudie 2017 finden Sie im Internetunter: http://ots.de/8SU3ZGENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 17,8 Mrd. EuroBeitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener,CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, AdvocardRechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.GENERALI ALTERSSTUDIEDie einzigartige Generali Altersstudie liefert eine fundierteBasis, um die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politischeDiskussion zum Thema Altersbild und Alterspotenzial anzustoßen und zubeleben. Für die repräsentative Studie wurden mehr als 4.000ausgewählte Personen der Altersgruppe 65 bis 85 Jahrepersönlich-mündlich (face-to-face) befragt. Prof. Dr. Renate Köcherund Michael Sommer vom Institut für Demoskopie Allensbach sind dieAutoren der Generali Altersstudie. Die renommierten WissenschaftlerProf. Dr. Rolf Heinze, Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse, Prof. Dr.Thomas Klein, Prof. Dr. Gerhard Naegele und Prof. Dr. med. Die Generali Altersstudie ist im Buchhandel erhältlich: "Generali Altersstudie 2017 - Wie ältere Menschen in Deutschland denken und leben", Springer Verlag GmbH, ISBN 978-3-662-50394-2, 19,99 Euro.