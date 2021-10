Generali Aktie – Alles im Griff?

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Generali legte für das 1. Halbjahr gute Zahlen vor. Die Bruttoprämien stiegen um 7,7% auf 34,8 Mrd € an. Der Gewinn wuchs um 99% auf 1,5 Mrd €. Allerdings reduzierte sich der Cashflow um 17,5% auf 9,4 Mrd €. In der Lebensversicherung und in der Vermögensverwaltung legte neben den Einnahmen auch das operative Ergebnis zu.

Im Schadenund Unfallgeschäft ging das operative



