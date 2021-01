Generald Standard | FCR Immobilien beginnt mit Kapitalerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "FCR Immobilien":

28.01.2021 – Bei der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) können ab heute die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung erworben werden. Angeboten werden bis zu 1.306.629 neue Aktien, die bereits für das vergangene Geschäftsjahr 2020 voll gewinn- und dividendenberechtigt sind. Der Angebotspreis beträgt 10,80 Euro je Aktie.

Die neuen Aktien werden im Rahmen eines Bezugsangebots für die bestehenden Aktionäre sowie einem öffentlichen Angebot für die nicht bezogenen Aktien und einer Privatplatzierung angeboten.

Die Bezugsfrist für die Altaktionäre läuft vom 28. Januar bis zum 10. Februar 2021. Die neuen Aktien können im Verhältnis 7:1 erworben werden, dies bedeutet, dass sieben alte Aktien zum Erwerb einer neuen Aktie berechtigen. Ein Überbezug ist möglich, ein börslicher Bezugsrechtshandel erfolgt nicht.

Ausbau des Immobilienbestandes

Anleger, die bisher nicht in der FCR Immobilien AG-Aktie investiert sind, haben zudem die Möglichkeit, neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu erwerben. Hierfür steht die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse vom 29. Januar bis voraussichtlich 11. Februar 2021 (12.00 Uhr) zur Verfügung, zudem werden Zeichnungen von Direktbanken entgegengenommen. Bereits zum Zeichnungsstart liegen von institutionellen Investoren Kaufaufträge von 2 Mio. Euro vor, zudem beabsichtigt auch der Vorstand der FCR Immobilien AG, Falk Raudies, für bis zu 1 Mio. Euro privat Aktien zu erwerben.

Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel sollen für den weiteren Ausbau des Immobilienbestandes verwendet werden. Die FCR Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem profitablen Wachstumskurs und verfügt inzwischen über einen Immobilienbestand von über 300 Mio. Euro.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Februar 2021 unter der gleichen ISIN der Altaktien in den bestehenden Handel im regulierten Markt, General Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt.

Aktuell (28.01.2021 / 08:15 Uhr) notieren die Aktien der FCR Immobilien AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,20 Euro (-1,68%) bei 11,70 Euro. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,- EUR auf Smartbroker handeln.

