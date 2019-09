General a.D. und ehemaliger Verteidigungsminister James Mattis tritt der Cohen Group bei

Washington (ots/PRNewswire) - General James Mattis wird ab Oktoberdie Cohen Group als leitender Berater verstärken, wie die Gruppeheute mitteilte."Jim Mattis ist ein Vorzeigeamerikaner, eineFührungspersönlichkeit, die rund um den Globus für ihr strategischesUrteilsvermögen und ihre Prinzipientreue bekannt ist", sagte BillCohen, ehemaliger Verteidigungsminister und Chairman der Cohen Group."Er ist Marineinfanterist, Student der Geschichte, Gelehrter undAusbilder und Staatsdiener im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist unseine Ehre, mit ihm zu arbeiten. Sein Wissen und seine Leitfunktionwerden für unsere Mandanten von unschätzbarem Wert sein."General Mattis war von Januar 2017 bis Dezember 2018Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. In seinen 43 Jahrenbei der Marineinfanterie kommandierte er Streitkräfte auf allenEbenen, bis er 2013 in den Ruhestand ging. Unter anderem befehligteer das Gemeinsame Streitkräftekommando der Vereinigten Staaten undwar Oberster Alliierter NATO-Befehlshaber für Fragen derUmgestaltung. Als Oberbefehlshaber des Zentralkommandos derVereinigten Staaten leitete er Militäroperationen mit mehr als200.000 Soldaten in 20 Ländern von Nordostafrika über den Nahen Ostenbis nach Mittel- und Südamerika.Minister Cohen und General Mattis begannen ihre Zusammenarbeit1997, als General Mattis noch Oberst war und das Front Office desPentagon leitete.Als seine Ernennung zu Verteidigungsminister im Dezember 2016verkündet wurde, sagte der verstorbene Senator John McCain: "JimMattis ist ohne jeden Zweifel einer der verdientesten Militärs seinerGeneration und eine herausragende Führungspersönlichkeit, die von denSoldaten auf besondere Weise verehrt wird."Neben seiner Arbeit mit der Cohen Group dient General Mattis alsDavies Family Distinguished Fellow am Hoover Institution der StanfordUniversity. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von General Dynamicsund Direktionsmitglied der Tri-Cities Food Bank in seiner HeimatstadtRichland (Washington).General Mattis wird bei der Cohen Group mit einer Reihehochrangiger Führungskräfte zusammenarbeiten, die die Mandanten derGruppe in strategischen Fragen beraten und aktive Hilfestellungleisten, darunter:- General Joseph Ralston, ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber undstellvertretender Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs;- Botschafter Marc Grossman, ehemaliger US-Botschafter in der Türkei,Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten undUS-Sondergesandter für Afghanistan und Pakistan undKarriere-Botschafter;- Botschafter Nicholas Burns, ehemaliger Unterstaatssekretär fürpolitische Angelegenheiten und US-Botschafter bei der NATO und inGriechenland;- General Paul Kern, ehemaliger Kommandeur Waffensystemkommando undChefberater für Forschung, Entwicklung und Beschaffung beim Heer;- Lord George Robertson, ehemaliger NATO-Generalsekretär undVerteidigungsminister des Vereinigten Königreichs;- Admiral Jim Loy, ehemaliger Kommandeur der Küstenwache,TSA-Administrator und stellvertretender Heimatschutzminister;- Generalleutnant Joe Yakovac, ehemaliger Militärbeauftragter desstellvertretenden Staatssekretärs des Heeres für Beschaffung,Logistik und Technologie und geschäftsführender Programmdirektorfür Bodenkampfsysteme;- Botschafter Arun Singh, ehemaliger Botschafter Indiens in den USA,Frankreich und Israel;- Air Chief Marshall Sir Angus Houston, ehemaliger Chef deraustralischen Verteidigungskräfte und Chef der australischenLuftwaffe;- Botschafter Jeff Davidow, ehemaliger US-Botschafter in Mexiko,Venezuela und Sambia und Karriere-Botschafter;- Generalleutnant Harry Raduege, ehemaliger Direktor der DefenseInformation Systems Agency und Leiter des National CommunicationsSystem;- Bill Zarit, ehemaliger Vorsitzender der US-Handelskammer in Pekingund stellvertretender Staatssekretär für internationalen Handelbeim US Commercial Service;- Dave Rank, ehemaliger stellvertretender Missionschef und Chargéd'Affaires bei der US-Botschaft in Peking; und- Ellen Embrey, ehemalige stellvertretende Staatssekretärin imVerteidigungsministerium für Gesundheitsschutz undEinsatzbereitschaft des Militärpersonals.Die Cohen Group besteht seit 2001. Ihr gehören mehr als 70Experten mit mehreren Jahrzehnten kombinierter Erfahrung inhochrangigen Positionen an, die sie im Weißen Haus, imAußenministerium, im Verteidigungsministerium, imHeimatschutz-Ministerium, im Nachrichtendienst und in anderenBundesbehörden der USA sowie in europäischen und asiatischenRegierungen, internationalen Organisationen und im privaten Sektorbekleidet haben.Die Cohen Group betreibt Niederlassungen in Washington, London,Peking, Tianjin, Neu-Delhi, Riad und Brisbane und liefert ihrenMandanten notwendige Erkenntnisse, um das geschäftliche, rechtliche,regulatorische und mediale Umfeld besser zu verstehen und zugestalten, in dem sie sich bewegen. Dies umfasst sowohl dieEntwicklung strategischer Geschäftspläne, damit Mandanten ihreZielsetzungen erreichen, als auch die aktive Mitarbeit an derUmsetzung dieser Pläne.Die Cohen Group verfolgt eine enge strategische Zusammenarbeit mitDLA Piper (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2573024-1&h=868697405&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2573024-1%26h%3D1092861632%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dlapiper.com%252Fen%252Fus%252F%26a%3DDLA%2BPiper&a=DLA+Piper), eine internationaleAnwaltskanzlei mit Niederlassungen in mehr als 40 Ländern auf demamerikanischen Kontinent sowie in Europa, im Nahen Osten, in Afrikaund im asiatisch-pazifischen Raum.Weitere Informationen finden Sie unter www.cohengroup.netPressekontakt:Isabelle Howes202-863-7259Original-Content von: The Cohen Group, übermittelt durch news aktuell