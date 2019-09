General Standard | The Grounds - Microapartments laufen

30.09.2019 - Nur wenige Tage nach der Veräußerung des Großprojekts Terminal 3 in Zeppelinheim kann die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) einen weiteren Abschluss vermelden. So wurden nun die Anteile für das in Magdeburg in der Halberstädter Str. 1 geplante Microapartmenthaus ebenfalls im Rahmen eines Share Deals veräußert.

Der Bauantrag für das 174 Wohneinheiten umfassende Microapartmenthaus mit bevorzugter studentischer Nutzung wurde vor wenigen Wochen eingereicht. Die Fertigstellung des Projekts ist für den Spätsommer 2021 vorgesehen. Über die Identität des Käufers sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Der Nutzen- und Lastenübergang und damit auch der Zufluss des Verkaufserlöses erfolgen noch im laufenden Geschäftsjahr 2019. Damit wirken sich die Vorbereitungen und Aktivitäten des ersten Halbjahres 2019 nun positiv aus, während Umsätze und Ergebnisse in dem Zeitraum wie erwartet unter dem Vorjahr lagen. Die Einzelheiten veröffentlicht The Grounds im Rahmen des Halbjahresberichts.

Aktuell (30.09.2019 / 09.37 Uhr) notieren die Aktien der The Grounds Real Estate Development AG im Frankfurter-Handel unverändert bei 1,68 EUR.