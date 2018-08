General Standard | Staramba schließt Kooperationsvertrag mit dem FC Bayern München

27.08.2018 – Die STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) hat mit der FC Bayern München AG einen Kooperationsvertrag über eine Laufzeit von sechs Jahren geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, für den FC Bayern München eine virtuelle FC Bayern-Welt mit Stadion, der FC Bayern-Erlebniswelt und der Lizenzmannschaft als digitale 3D-Kopien zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Der FCBayern.space entsteht dabei sowohl in Form einer eigenständigen Virtual Reality (VR)-App als auch als Bestandteil der STARAMBA.spaces. Die Kooperation mit dem FC Bayern München als mitgliederstärkstem Sportverein der Welt ist für die STARAMBA SE auch deshalb von großer strategischer Bedeutung, da die Umsetzung eines solchen Zukunftsprojektes mit dieser Referenz eine starke Signalwirkung an andere reichweitenstarke Spitzenclubs darstellt.

Aktuell (27.08.2018 / 14:15 Uhr) notieren die Aktien der Staramba SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,00 EUR (+2,86 %) bei 36,00 EUR.



Chart: STARAMBA SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}