General Standard | STARAMBA: Token Sale closed.

Und was ist mit dem Ärger?

Zumindest wird man wieder sachlich bei STARAMBA und beschäftigt sich mit dem Operativen. Das scheint besser zu klappen als die Beachtung der Bilanzierungsregeln. Gut dass man darauf verzichtet weiter über den Wirtschaftsprüfer zu schwadronieren, dieses ändert nichts an den Zahlen und bestraft den Boten - wenn überhaupt -, nicht den Urheber. Es ist ja noch genug Zeit bis zur nächsten Bilanz und man hat ja bereits Besserung und personelle Umstrukturierungen ausgelobt.

Bis der Aktienkurs wieder alte Bewertungsniveaus erreichen kann, muss noch viel Vertrauen zurückgewonnen werden. Und dieses geschieht nicht durch wilde Beschuldigungen, sondern durch bilanzierbare wirtschaftliche Erfolge.

Das Geschäft

Operativ und vom Geschäftskonzept her bietet Staramba eigentlich alles, was der Markt will. Und eigentlich wäre es in der Aufbauphase auch egal ob 12 oder 16 Mio Umsatz erzielt werden. Die gewonnen Partner, die Produkte, der Staramba Token versprechen für die Zukunft eigentlich gute Möglichkeiten. Hoffentlich strahlt dieses Bilanzdebakel – und anders kann man es nicht nennen – nicht dauerhaft negativ auf das Operative aus. Es gilt für das Management verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und zukünftig transparent und proaktiv zu kommunizieren. Strafanzeigen sind bestimmt nicht der richtige Weg.

Aktuell (06.12.2018 / 08:00 Uhr) notieren die Aktien der Staramba SE im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,48 EUR (-4,93 %) bei 9,26 EUR.