General Standard | STARAMBA SE: Partnerschaft mit THE MARVEL EXPERIENCE TOUR

24.07.2018 - Die STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) hat einen Kooperationsvertrag mit einem der führenden US-amerikanischen Anbietern von Live-Entertainment-Erlebnissen, HERO VENTURES aus Los Angeles, unterzeichnet, um ein neues Virtual Reality (VR)-Erlebnis für THE MARVEL EXPERIENCE TOUR zu schaffen. STARAMBA entwickelt und liefert die entsprechenden VR-Erfahrungen für insgesamt zehn VR-Stationen. Die Tour- und VR-Erfahrung beinhaltet die Avatare von Marvel wie Spider-Man, Iron Man oder The Incredible Hulk. Die VR-Stationen werden STARAMBAS erste Location Based Lösungen sein und stellen den Startschuss für ein vielversprechendes zukünftiges Geschäftsmodell dar.

Viele tausend Besucher können nun während der MARVEL EXPERIENCE TOUR über die VR-Stationen mit ihren Lieblings-Superhelden interagieren. "Staramba hat unglaubliche Figuren für unsere erste US-Tour von TMX geschaffen, bei der unsere Gäste binnen weniger Sekunden neben Marvel-Helden wie Spider-Man, Black Panther und Thor verewigt werden konnten. Mit ihrer VR-Technologie können wir nun unsere Show auf ein neues Niveau heben und der riesigen weltweiten Fangemeinde von Marvel etwas ganz Neues und Einzigartiges bieten", sagt Rick Licht, CEO von HERO VENTURES.

"Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass wir HERO VENTURES und THE MARVEL EXPERIENCE TOUR als Partner für die Premiere unserer "Location Based VR"-Anwendungen gewinnen konnten. Als Premieren-Referenz spielen Spider-Man, Hulk und die anderen Marvel Charaktere in dieser einzigartig dynamischen Show dank ihrer Markenbekanntheit eine bedeutende Rolle im Ausbau unserer Strategie und der Neukundengewinnung. In einem zukünftigen Geschäftsmodell können wir so mit unseren eigenen STARAMBA VR-Stationen die Stars aus STARAMBA.spaces in Themenparks und Hotels, auf Messen und Kreuzfahrtschiffen sowie zu vielen weiteren Veranstaltungen bringen. Damit bietet STARAMBA auf Basis einer monatlichen Location Fee eine weltweit einmalige Attraktion zur Unterhaltung von Gästen und für die Verbreitung von Werbung im virtuellen Raum", sagt Christian Daudert, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführender Direktor der STARAMBA SE.

Aktuell (24.07.2018 / 09:14 Uhr) notieren die Aktien der Staramba SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,90 EUR (+2,95 %) bei 31,40 EUR.



