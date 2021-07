General Standard | Porsche: Anpassung der Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, geht für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr von einem Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 3,4 Milliarden Euro bis 4,9 Milliarden Euro aus. Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grundlage des aktualisierten Ausblicks der Volkswagen AG, Wolfsburg, für das Geschäftsjahr 2021.

Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG in Höhe von rund 31,4 Prozent wird das Ergebnis des Porsche SE Konzerns maßgeblich von dem der Porsche SE zuzurechnenden at Equity-Ergebnis und damit von der Ergebnissituation des Volkswagen Konzerns beeinflusst.

Bestehende Unsicherheiten in Bezug auf die Covid-19-Pandemie, operative Risiken, wie z.B. der Engpass an Halbleitern, sowie weitere mögliche Sondereffekte im Zusammenhang mit der Dieselthematik führen weiterhin zu erheblichen Einschränkungen der Prognosegenauigkeit.

Aktuell (29.07.2021 / 09:47 Uhr) notieren die Aktien der Porsche Automobil Holding SE im Xetra-Handel (+0,56 Euro / +0,62 %) bei 90,80 Euro.



Chart: Porsche Automobil Holding SE | Powered by GOYAX.de Chart:| Powered by GOYAX.de