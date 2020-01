General Standard | NEXR ehem. STARAMBA: Neuanfang? CES ist der Start...

06.01.2020 - Die ehemalige STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) jetzt NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5) ist nach der Querelen im November nicht mehr so im Fokus, "sowieso alles verloren?" Jetzt macht man operativ von sich reden. Zumindest "traut" man sich wieder nach Außen aufzutreten und Neuheiten auf der CES zu präsentieren. Man "präsentiert vom 07. bis 10. Januar auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mit dem Fusion III die nächste Evolutionsstufe des 3D-Scanners 3D INSTAGRAPH(R). Gleichzeitig gibt das Unternehmen einen Einblick in die Innovationskraft seiner drei Unternehmensbereiche mit den Marken 3D-Instagraph (Scannersysteme), OnPoint Studios (Motion Capture & Animation) und VRIDAY (Virtual Reality)."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Vielleicht wird diesmal Umsatz angestrebt, nicht nur Presse

"Die CES in Las Vegas ist immer ein Erlebnis und zieht regelmäßig knapp 200.000 Besucher an. Wir sind stolz darauf und freuen uns, unsere starken Marken und Produkte auf dieser Weltbühne präsentieren zu dürfen. Mit dem 3D INSTAGRAPH(R) Fusion III und seiner wegweisenden Technologie eröffnen sich uns neue Absatzmärkte in den unterschiedlichsten Anwenderbranchen. Gleichzeitig nutzen wir die Chance und stellen mit VRIDAY unsere jüngst gelaunchte FC Bayern VR Experience dem weltweiten Fachpublikum vor. OnPoint gibt einen Einblick in unsere Innovationskraft im Bereich Motion Capture & Animation. Wir haben viel vor im Jahr 2020 - und besser könnte es gar nicht starten", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NEXR Technologies SE.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

Der Diktus der Presseerklärungen hat sich wenig geändert im Vergleich zu den alten Staramba-Zeiten. Das Unternehmen hat viel an Schaden wiedergutzumachen, bevor die verprellten Anleger wieder Vertrauen fassen können. Die Konzeption scheint durchdacht, die alten, großen Kundennamen gibt es immer noch, die daraus zu erzielenden Umsätze würden helfen. Wenn es NEXR gelingen sollte auch die schönen Pläne in reale Umsätze zu "übertragen", wäre es interessant, sich die Aktie mal wieder anzusehen. Ankündigungen sind gut, Umsetzung wird sich zeigen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Gold Sparplan)}

Bayern München allein wird es nicht

reißen, aber im Laufe der Zeit...

Innovationen, neue Märkte wurden oft verlacht oder als unrealistisch angesehen, so könnte auch die Virtual reality-Welt, die NEXR schafft möglicherweise den Nerv der Kunden treffen. Also lassen wir uns von VRIDAY, die NEXR-Marke im Bereich VR-Projekte, überraschen. Die jüngst gelaunchte FC Bayern München-VR-Experience wird auf der CES vorgestellt: Nutzer sollen einen völlig neuen Einblick in einen der europäischen Spitzenvereine bekommen. Sie sollen ein Kopfballtraining mit Welttorhüter Manuel Neuer absolvieren können oder sich über die große Historie des Vereins informieren.

Unrühmliche Vorgeschichte

Im November 2019 gab es einen neuen CEO, neuen Name, neue Kontrollmehrheit, aber jetzt wird es richtig spannend. Und es gab im November eine Presseerklärung vom ehemaligen Staramba-Direktor Julian von Hassel. Unsere Leser erinnern sich bestimmt noch an sein damaliges Interview, in dem er unter anderem ankündigte gegen einige Hauptversammlungsbeschlüsse der Staramba Anfechtungsklage einzulegen.Und seine Klage brachte weitreichende Erfolge. Was damals alles im November aufgearbeitet oder angekratzt wurde können Sie hier lesen.

Und jetzt wird bestätigt, dass 2017 einiges falsch gelaufen ist

Ob jetzt Aktionäre, die damals aufgrund der falschen Lageberichtsangaben und falschen "Umsatzzahlen" die Staramba-Aktie gekauft haben, jetzt auf Schadensersatz klagen, ist der Redaktion nicht bekannt, auf jeden Fall:

"Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat erwartungsgemäß eine fehlerhafte Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2017 festgestellt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Verstöße gegen anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017:

1. Der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 sei in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft: Die Darstellung und Analyse der Ertragslage sei nicht angemessen, der Risikobericht sei nicht vollständig und der für das Geschäftsjahr 2018 prognostizierte Umsatzbetrag von EUR 13 Mio. sei um mehr als 95 % zu hoch angegeben.

2. Die Werthaltigkeit des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2017 mit EUR 21,2 Mio. angesetzten - aus der Verschmelzung mit der STARAMBA GmbH im Jahr 2016 resultierenden - Geschäfts- oder Firmenwertes habe nicht nachgewiesen werden können.

3. Die Anhangangaben im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 3,6 Mio. sowie die Darstellung der Auswirkungen der Transaktion auf die Finanzlage der STARAMBA SE seien nicht sachgerecht.

Geschäftsführender Direktor und Verwaltungsrat der NEXR Technologies SE haben der Fehlerfeststellung der DPR zugestimmt. Nach dieser Einverständniserklärung wurde gemäß § 342b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 HGB die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom abschließenden Prüfergebnis der DPR in Kenntnis gesetzt. Zudem wird die Gesellschaft die Fehlerfeststellung in Abstimmung mit der BaFin im Bundesanzeiger veröffentlichen.

Darüber hinaus haben die entsprechenden Fehler in der Rechnungslegung bereits im Jahresabschluss 2018 Berücksichtigung gefunden. Der Jahresabschluss 2018 der STARAMBA SE (nun unter NEXR Technologies SE firmierend) wurde durch den Wirtschaftsprüfer testiert. Die Fehlerfeststellung berührt Umsatz und Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres nicht."

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die STARAMBA war im Hype der Kryptowährungen auf den Zug aufgesprungen, platzierte einen Token, der wahrscheinlich im Moment wenig realen Gegenwert hat, suggerierte Umsätze, die "nur Verkaufserlöse aus dem Tokensale waren" und nicht aus dem eiegntlichen Geschäft kamen. Zugkräftige Namen für Unternehmensnachrichten, homöopatische Umsätze wurden hochgejubelt, die Aktie explodierte aufgrund dieser Marketingmaschine um dann um so tiefer wieder zu fallen - Trauerspiel. Warner gab es genug, wie Herr von Hassel, der früh warnte, aber nicht gehört wurde.

Aktuell (06.01.2020 / 09:02 Uhr) handeln die Aktien der NEXR Technologies SE im Xetra-Handel mit 2,26 % (+0,05 EUR) im Plus bei 2,26 EUR. Der Kurs zeigt wie weit NEXR gefallen ist. Und der Token, der seinerzeit an die Anleger verkauft wurde, ist wahrscheinlich ...