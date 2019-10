General Standard | NEXR ehem. STARAMBA: Kontrollmehrheit plus Übernahmeangebot (Pflicht)

Nachdem gerade umfirmeirt wurde die nächste Nachricht - weitreichender auf jeden Fall, ob kursbeeinflussender wird sich zeigen: Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (indirekt mehrheitlich Herrn Rolf Elgeti zuzurechnen) mit Sitz in Potsdam hat mitgeteilt, dass sie am 25. Oktober 2019 einen Kaufvertrag über den Erwerb von Stück 612.223 Aktien der NEXR Technologies SE abgeschlossen hat. Sofern dieser Kauf vollzogen wird, hält sie unmittelbar 1.312.013 Stimmrechte von insgesamt 2.332.755 Stimmrechten der NEXR Technologies SE. Dies entspricht rund 56,2431% der Stimmrechte und des Grundkapitals der NEXR Technologies SE. Sofern der Erwerb auch durch Umbuchung der Aktien vollzogen wird, wird die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA somit unmittelbar die Kontrolle gemäß §§ 35 Abs. 1, 29 Abs. 2 WpÜG über die NEXR Technologies SE erlangen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Dieser Erwerb löst ein Übernahmeangebot - verpflichtend - aus

Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA wird nach ihrer Mitteilung daher, auch mit Wirkung für die mittelbaren Aktionäre, nach erfolgter Kontrollerlangung und nach Gestattung der Veröffentlichung einer Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber allen Aktionären der NEXR Technologies SE gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot gerichtet auf den Erwerb sämtlicher Inhaberaktien der NEXR Technologies SE abgeben. Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA hat uns ferner mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, das Pflichtangebot zum Mindestpreis gemäß WpÜG abzugeben.

Das ist/wird für die übrigen Aktionäre wohl wenig attraktiv, denn der Preis berechnet sich folgendermaßen: "Der Mindestwert (Mindestpreis im Übernahmeangebot) wird auf Grund der Marktpreisentwicklung der jüngeren Vergangenheit ermittelt. Handelt es sich um Aktien, die zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen sind, muss der Gegenwert mindestens dem gewichteten inländischen Börsenkurs dieser Aktien während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung eines Angebotes entsprechen."

Am 9.10. gab's erstmal nen neuen Namen

"Mit Wirkung zum 9. Oktober 2019 wurde der neue Name in das Handelsregister eingetragen. Einhergehend mit der Namensänderung wurde im Rahmen einer stringenten Corporate Identity gleichzeitig ein neuer Internetauftritt nebst neuem Logo gelauncht. Der neue Name wird zeitnah in der gesamten Außendarstellung umgesetzt." Hört sich spannend an, macht aber noch keinen neuen Umsatz, bringt den Aktienkurs bestimmt nicht allein wieder nach oben, ist vielleicht ein kleiner Schritt, nach vielen Enttäuschungen. ABWARTEN, was als nächstes passiert.

"Unter der Führung des am 13. September neu berufenen geschäftsführenden Direktors Markus Peuler arbeitet die Unternehmensgruppe die definierten Maßnahmen ihres Restrukturierungsplans konsequent und zielgerichtet ab. Hierzu gehört unter anderem eine trennscharfe Definierung der Organisationsstruktur. Unter dem Dach der NEXR Technologie SE treten die Geschäftsfelder VR-Experiences, 3D-Scannersysteme und Motion Capture & Animation künftig unter eigenem Namen und Logo auf. Die Marke "VRIDAY" vereint VR-Projekte und Dienstleistungen, "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme und "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an."

Könnte alles einem Marketing-Lehrbuch entnommen sein, hört sich gut an, aber wie gesagt, Umsatz, Neuanfang und Transparenz sind jetzt gefordert. Schöne Verpackung ist ganz nett, aber...

Ziele hat er ja

"Wir haben die Basis für einen umfassenden Reset gelegt und setzen mit Tempo, Leidenschaft, aber kühlem Kopf die Maßnahmen unseres Restrukturierungsplans um. Die Namensänderung in NEXR Technologies SE ist eine davon. Sie unterstreicht unsere klare Markenbotschaft und Identität, die wir an unsere Geschäftspartner, Kunden und den Kapitalmarkt kommunizieren möchten. Durch die eigenen Marken der Geschäftsfelder können wir ihre Kompetenzen noch deutlicher herausstellen und jedes einzelne kann sich stärker auf seine Kompetenzen konzentrieren. Wir freuen uns über die bisher erreichten Ziele. Aufregende Zeiten stehen uns noch bevor", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NEXR Technologies SE.

Da es sich bei der Umfirmierung um eine reine Namensänderung handelt, bleibt die Geschäftsform erhalten. Essenzielle Daten wie die ISIN, Kurshistorie, Handelsregisternummer, Bankverbindungen und Umsatzsteuer ID-Nummer, genauso wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen bleiben erhalten und sind von der Umfirmierung unberührt.

Vorgeschichte, bereits erzählt

Wie Recht Julian v. Hassel mit seinen Sorgen über die STARAMBA SE hatte, zeigte sich spätestens am 12.09.2019 nach folgender Nachricht:"Der Verwaltungsrat der STARAMBA SE (XETRA: 99SC ) hat mit Beschluss vom heutigen Tage und mit Wirkung vom 16. September 2019 Herrn Markus Peuler als geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft bestellt. Markus Peuler war zuvor als Vorstand - zuerst als CFO und dann als CEO - für die mybet Holding SE tätig. Er verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Bereich des digitalen Marktes. Mit seiner langjährigen Expertise wird Herr Peuler die weitere Entwicklung und das Wachstum der STARAMBA SE vorantreiben. Des Weiteren wurde Herr Christian Daudert ebenfalls mit Beschluss vom heutigen Tage mit sofortiger Wirkung als geschäftsführender Direktor aus wichtigem Grund abberufen. Herr Daudert bleibt Mitglied des Verwaltungsrats".

Was stimmt hier nicht?

Bereits am 23.02.2019 erschien unser Beitrag über Staramba: "Am 13.02.2019 hieß es "Die STARAMBA SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Erlöse aus Verkäufen von 3D-Scannern, der hauseigenen Kryptowährung Staramba.Token, 3D-Avataren und digitalen Produkten in MATERIA.ONE erzielt.Die Summe der Einnahmen beläuft sich nach vorläufigen Auswertungen auf ca. EUR 17,6 Mio. Auf Basis dieser Erlöse und vor dem Hintergrund der im Jahresabschluss 2017 genannten (handels- und steuerrechtlichen) Unsicherheiten hinsichtlich der Tokenverkäufe hat STARAMBA das Geschäftsjahr 2018 mit einem operativen Gewinn (EBITDA) in Höhe von ca. EUR 5,7 Mio. abgeschlossen."

Nähere Angaben über die Umsatzverteilung zwischen Tokensale und anderem wurden wohl auf der Hauptversammlung der STARAMBA gemacht. Julian v. Hassell ehemaliger Direktor der STARAMBA SE sagte in einem Interview u.a.: "Ich bin darüber, wie der Verwaltungsrat und der geschäftsführende Direktor als Organe der Gesellschaft mit dem WP umgegangen sind, offen gestanden sehr irritiert. Ganz egal, wie sich die Dinge im Rahmen der Prüfung zugetragen haben mögen: Diese krawallige Tonlage schadet den Interessen der Aktionäre. (...)". Herr Julian v. Hassel äußerte sich unverblümt in unserem Exklusivinterview, welches wir gestern veröffentlichten. Seine Antworten werfen einige Fragen auf, die die Anleger bestimmt in nächster Zeit noch beschäftigen werden. Das nebenwerte-magazin.com bleibt dran."

Aktuell (25.10.2019 / 16:13 Uhr) handeln die Aktien der NEXR Technologies SE im Xetra-Handel mit 16,28% (+0,35 EUR) im Plus bei 2,50 EUR. Der Kurs zeigt wie weit NEXR gefallen ist. Und der Token, der seinerzeit an die Anleger verkauft wurde, ist wahrscheinlich ...