General Standard | Klassik Radio wird neues Mitglied im Radioplayer

Die Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476), Deutschlands erfolgreichstes Klassikformat im deutschsprachigen Raum, hat jetzt im August sein Live-Programm und 10 der beliebtesten Web-Streams, wie z. B. Klassik Radio Mozart, Opera, New Classics oder Lounge in den Radioplayer überführt. Damit sind die Programme der Klassik Radio AG neben der Radioplayer-Webseite und der mobilen Apps natürlich auch auf den smarten Assistenten von Amazons Echo-Geräten zu hören, in Sonos Controller integrierbar, per Smart-TV verfügbar und in den hybriden Entertainment-Systemen der neueren Audi-Fahrzeuge angebunden. Telekom-Kunden mit StreamOn-Tarifoption hören Klassik Radio über die Radioplayer-App, ohne ihr Datenvolumen zu belasten.

"Klassik Radio verfolgt schon lange eine sehr fokussierte Digitalisierungsstrategie und ist äußerst erfolgreich damit", erklärt Caroline Grazé, Geschäftsführerin der Radioplayer Deutschland GmbH. "Wir freuen uns sehr, nun offiziell ein Teil davon zu sein und unser Angebot um einen der beliebtesten und erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit zu bereichern."

Ulrich Kubak, Vorstand der Klassik Radio AG, ergänzt: "Einige Verbreitungswege lassen sich im gemeinsamen Verbund einfacher erschließen, das gilt insbesondere für die Integration in Dashboards künftiger Fahrzeuge, aber auch für andere Innovationen im Smart-Home-Bereich. Der Radioplayer setzt genau hier an und entwickelt für die ganze Branche eine gemeinsame Zukunft."

Aktuell (21.08.2018 / 09:10 Uhr) notieren die Aktien der Klassik Radio AG im Xetra-Handel unverändert bei 7,45 EUR.



