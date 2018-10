General Standard | KAP wächst und gedeiht.

Die KAP AG (ISIN: DE0006208408) eine börsennotierte, mittelständische Industriegruppe mit Fokus auf wachstumsstarken Industriesegmenten, hat eine Vereinbarung über die Erhöhung der Beteiligung an der NOW Contec GmbH (NOW) und der Convert GmbH, Waldfischbach-Burgalben, von 26 % auf 74 % unterzeichnet.