General Standard | Eyemaxx Real Estate platziert erfolgreich erste Tranche

21.07.2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) hat die Platzierung ihrer ersten Tranche der durch Grundpfandrechte besicherten Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289PZ4) mit einem Emissionsvolumen von 18 Mio. Euro erfolgreich beendet. Davon entfielen knapp 8 Mio. Euro auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg und der institutionellen Privatplatzierung. Zudem wurden im Rahmen des Umtauschangebots Anleihen im Nominalwert von rd. 10 Mio. Euro der Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AAKQ9) seitens institutioneller und privater Investoren in die neue Anleihe getauscht. Die Eyemaxx-Anleihe 2020/2025 hat einen Zinskupon von 5,5 % p.a. bei vierteljährlicher Auszahlung und eine Laufzeit bis einschließlich 21.07.2025.

Eyemaxx-Interview: Neue 5,5 %-Anleihe mit umfangreichem Sicherungskonzept

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: "Wir konnten die erste Tranche der Unternehmensanleihe erfolgreich platzieren und danken den Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Die zugeflossenen Erlöse dienen der Refinanzierung unserer Anleihe 2016/2021."

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Aktuell (21.07.2020 / 17:36 Uhr) notieren die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG im XETRA-Handel mit einem Minus von -0,04 EUR (-0,63 %) bei 6,34 EUR.



