General Standard | Eyemaxx Real Estate baut in Wien

24.09.2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) startet in Wien ein neues Wohn- und Büroimmobilienprojekt. Der entsprechende Kaufvertrag für ein bestehendes Bürogebäude, das nach Sanierung und Neubau in eine Mixed-Use-Immobilie mit Wohnungen und Büroflächen umgewandelt werden soll, wurde jetzt unterschrieben. Das Objekt wird über eine Brutto-Grundfläche von 14.000 Quadratmetern verfügen und zudem eine Tiefgarage mit 106 Stellplätzen beinhalten.

Der Standort unweit des Erholungsgebiets Wienerberg verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und eine sehr gute Anbindung an das Autobahnnetz. Der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2021 geplant, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Eyemaxx plant, das Objekt nach Fertigstellung an einen Investor zu verkaufen.

Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx: "Wir freuen uns über das neue Immobilienprojekt in Wien. Die Stadt wächst weiter, entsprechend steigt auch die Nachfrage nach vermietbarem Wohnraum. Uns ist es erneut gelungen, einen attraktiven Standort zu erschließen, an dem Wohnen und Arbeiten unter einem Dach möglich sein wird. Wir bauen unsere Pipeline mit diesem attraktiven Projekt weiter konsequent aus."

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Das Timing mit Hotels scheint in Corona-Zeiten etwas unglücklich, aber Immobilienprojekte sind auf mehrere Jahre angelegt, so dass die jetzt begonnenen Projekte erst in 2-3 Jahren auf den Markt kommen. Und dann sollte der Tourismus und die Geschäftsreisetätitgkeit wieder in Richtung Vorkrisenniveau gehen - wenn sich nicht durch Corona generelle Änderungen in den Gewohnheiten der potentiellen Hotelnutzer ergeben sollten.

Aktuell (24.09.2020 / 09.29 Uhr) notieren die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG im XETRA-Handel mit einem Minus von -0,04 EUR (-0,70 %) bei 5,64 EUR.



