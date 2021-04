General Standard | Energiekontor bleibt Vorne: Weiterer Windpark in Schottland verkauft – subventionsfreie Erneuerbare!

Weitere Suchergebnisse zu "Energiekontor":

15.04.2021 – Nachdem man Ende letzten Jahres einige Verkäufe von Windkraftanlagen und Solarparks melden konnte, geht es dieses Jahr direkt weiter bei Energiekontor AG (ISIN DE0005313506). Nachdem man am 02.03.2021 bereits einen 50 MW Windpark in Schottland verkaufen konnte, schlägt der gleiche Käufe rjetzt nochmals zu:

Und wieviel Zukunft in der Windenergie steckt, zeigt der heutige Verkauf eines SUBVENTIONSFREIEN 13 MW Windpark-Projekts, der in Schottland durch Energiekontor errichtet werden wird. So ist die Windenergie da angekommen, was vor zehn Jahren noch Vision und Hoffnung war. Solarenergie in Spanien, Windenergie in Schottland – die neuen erneuerbaren Energien sind konkurrenzfähig. Und die Zeit der Subventionen neigt sich dem Ende zu. Und lässt auch die Aussagen über die Konkurrenzfähigkeit Wasserstoffs in wenigen noch realistischer erscheinen.

Capital Dynamics, eine unabhängige, weltweit tätige private Vermögensverwaltungsgesellschaft, erwirbt ein 100-prozentige Beteiligung an dem Onshore-Windprojekt Sorbie von der Energiekontor AG. Sorbie, ein 13 MW sofort umsetzbares, subventionsfreies Onshore-Windprojekt in North Ayrshire, Schottland, stellt die zweite Akquisition von Capital Dynamics im Jahr 2021 von Energiekontor dar und folgt auf die Transaktion des 50 MW Windparks Longhill im März.

Das Projekt wird im Juli 2021 mit dem Bau beginnen und voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Sobald das Projekt in Betrieb ist, wird die Betriebsführung und die sogenannte Optimierungsunterstützung von Energiekontor und der Tochterplattform von Capital Dynamics‘ Clean Energy Infrastructure, Arevon Energy, erfolgen.

Schottland soll noch vieles in der Pipeline sein für Energiekontor

„Wir freuen uns, dass unsere multidisziplinäre Zusammenarbeit mit Energiekontor zu einer zweiten erfolgreichen Transaktion im Jahr 2021 geführt hat, und wir freuen uns darauf, gemeinsam dieses wichtige britische Infrastrukturprojekt in Betrieb zu nehmen“, sagte Barney Coles, Managing Director, Clean Energy Infrastructure bei Capital Dynamics. „In diesem Jahr ist Schottland Gastgeber der UN-Klimakonferenz COP 26. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Region die ehrgeizigen Netto-Null-Kohlenstoff-Ziele erreicht und den Plan des Vereinigten Königreichs zur „grünen Erholung“ nach der Pandemie zu unterstützen.“

„Wir haben unsere schottische Pipeline, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, immer als sehr wertvoll angesehen. Mit dem Verkauf des Windparkprojekts Sorbie hat sich dieser Wert nun ein zweites Mal bestätigt“, erklärt Peter Szabo, CEO von Energiekontor. „Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit einem so renommierten Investor wie Capital Dynamics.“

Subventionen sind sowieso Auslaufmodell

Und das zeigt Energiekontor auch für andere Projekte – Windparks, deren Subventionsphase abläuft( Ende der Einspeisevergütung). Grundsätzlich strebt Energiekontor an, Windparks nach dem Auslaufen der EEG-Vergütung zu repowern, d. h. die alten Anlagen durch moderne, effizientere und leistungsfähigere neue Windkraftanlagen zu ersetzen. Hierbei stellen die abgeschlossenen PPAs für ein Repowering kein Hindernis dar. Dazu gab es bereits Anfang des Jahres ein Repowering-Paket zu berichten bei Energiekontor.

Passend in den Kontext ist das am 10.02.2021 mit EnBW geschlossene PPA

Subventionsfreie Zukunft: Anfang Februar schlossen die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und die Energiekontor AG für einen von Energiekontor geplanten Solarpark einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement / PPA). Und der in der Gemeinde Dettmannsdorf in Mecklenburg-Vorpommern, östlich von Rostock geplante Solarpark, soll mit einer installierten Leistung von circa 52,3 Megawatt jährlich rund 55,5 Gigawattstunden Strom produzieren. Bereits nach einem in 2019 geschlossenen PPA der zweite zwischen Energiekontor und EnBW.

Seinerzeit betonte Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG:„Mit unserem Partner EnBW verbindet uns nicht nur die Überzeugung, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört und dies umso mehr, je schneller Wind- und Solarparks ans Netz gehen, deren Stromgestehungskosten niedriger sind als die der konventionellen Energiewirtschaft. Mit dem erneuten Abschluss eines PPA zeigen wir, dass große Solarparks außerhalb des EEG-Regimes wirtschaftlich realisiert werden können. Mit dem Abschluss dieses PPA werden wir jetzt die Projektentwicklung des Solarparks zügig vorantreiben um ihn im zweiten Quartal 2022 in Betrieb nehmen zu können.“.

PPA im Volumen von 180 MW allein 2021

Und wichtiger ist, wie Encavis beispielhaft mit seinen beiden neuen spanischen Solarparks mit über 500 MW Leistung deutlich machte: PPAs sind nicht nur für Altparks von großer Bedeutung, sondern entwickeln sich auch zunehmend zu der zentralen ökonomischen Grundlage für die Realisierung von Erneuerbare-Energien-Projekten. Energiekontor ist in diesem Bereich ein Pionier und hat schon verschiedene neue Wind- und Solarprojekte auf reiner PPA-Basis ohne staatliche Förderung realisiert. Allein im laufenden Jahr sollen neue Solarprojekte mit einem Volumen von bis zu 180 MW in Bau gehen.

UND DAS IST DIE ZUKUNFT

Und die Projektpipeline im In- und Ausland wird bei Energiekontor kontinuierlich ausgebaut und hat zwischenzeitlich eine Kapazität von über ca. 4.600 MW erreicht. Bei dieser Pipeline spielen Projekte auf Basis von PPA (Power Purchase Agreement – Stromabnahmevertrag) eine immer wichtigere Rolle. Wie im Markt bekannt, nimmt Energiekontor eine Pionierrolle in der Branche ein. Und will als einer der Ersten Wind- und Solarparks realisieren, deren Stromgestehungskosten niedriger sind als die der konventionellen Energiewirtschaft. „Es sind gerade auch Projekt-Pipelines, die im Interesse vieler Investoren stehen. Das haben wir gerade auch in den letzten Wochen erneut erfahren„, freute sich bei Vorlage der Halbjahreszahlen Peter Szabo.

Energiekontor – kurzgefasst

„1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht nimmt Energiekontor AG eine Pionierrolle ein und will in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam und Augsburg. Ausserdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin / Texas, Rapid City / South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 126 realisierte Windparks und zehn Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 1,7 Mrd. EUR Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. “

Aktuell (15.04.2021 / 08:04 Uhr) handelt die Aktie der Energiekontor AG im Frankfurter Handel mit Minus 0,69 % (-0,40 EUR) bei 57,20 EUR.



